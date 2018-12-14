Güzelim Logo Tasarımlarını Hiç Eden 9 Marka

Günümüzde neredeyse tüm büyük şirketler özgün olarak tasarlanmış logolarını terk ederek kalın puntolu düz metin logoları tercih ediyorlar. İşte özgün logolarını düz logolara tercih etmiş 9 marka.

İyi bir marka bilinirliği oluşturmak için iyi bir logoya sahip olmak son derece önemlidir. Peki iyi bir logonun özellikleri nedir? Özgün olması, kolay hatırlanabilir olması ve temsil ettiği kurumu çağrıştırması… Günümüz logo trendlerine geldiğimizde ise bu özelliklerin tam olarak geçerli olduğunu söylemek kolay değil.

Eskiden logolar mümkün olduğunca özgün olacak şekilde tasarlanırdı. Orijinallik, logoların en önemli özelliklerinden biriydi. Öyle ki; tasarımcılar yeni bir logo tasarlarken logoya özgü bir yazı fontu oluşturur, logonun tüm tasarımını bu yazı fontu ile birleştirirdi. Bu nedenledir ki şirkete ait yazı fontları, şirketten tamamen bağımsız metinlerde bile şirketi hatırlatabilirdi.

Modern logo tasarımlarına baktığımızda ise sadelik, en çok dikkat edilen konu olmuş durumda. Google, Spotify, Pinterest, Airbnb gibi dünyaca ünlü şirketler, ikonikleşmiş logolarını değiştirerek düz, kolay anlaşılabilir ve kolay oluşturulabilir logoları tercih ediyorlar. Yukarıdaki bağlantıdan bu dört şirketin eski ve yeni logolarına bakarak anlatmak istediğimiz şeyi görebilirsiniz.

Eskiden şıklık anlayışı italik, el yazısı fontu ile gösterilirdi. Ancak günümüze geldiğimizde yukarıdaki görsellerden de anlaşıldığı üzere logo trendi; kalın, san serif yazı fontunu renklendirme yönünde ilerliyor. Şirketlerin neden böylesine benzer ve düz tasarımlar tercih ettiği bilinmez ancak her koşulda daha iyi uyum sağlıyor olmaları en muhtemel gerekçe. Örneğin; eski Spotify logosu fazla asimetrik ve karışık olduğu için görsel olarak rahatsız edici olabilirdi. Ancak yeni Spotify logosu hem daha şık duruyor, hem de görsel olarak bir negatiflik oluşturmuyor.