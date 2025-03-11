Lamborghini’nin tamamen elektrikli ilk modeli 980V elektrik altyapısına ve 2.000 beygir gücüne sahip olacak. Üretim 2030’a kadar planlanıyor.

Lamborghini'nin tamamen elektrikli ilk modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Volkswagen Grubu’nun CEO’su Oliver Blume tarafından yapılan açıklamalara göre, bu araç 980V elektrik altyapısına sahip olacak ve 2.000 beygir gücüne ulaşabilecek.

Lamborghini’nin ilk elektrikli otomobili, Volkswagen Grubu’nun performans odaklı yeni platformunu kullanacak. Audi, Bentley ve Porsche ile ortak olarak geliştirilen bu platform, yüksek voltajlı elektrik sistemi sayesinde daha hızlı şarj, yüksek güç aktarımı ve verimli performans sunacak.

Elektrikli modellerini mevcut seriden ayrı konumlandıracak

Lamborghini’nin bu modeli, ilk kez 2023 yılında gösterilen Lanzador 2+2 GT konseptine dayanacak ve tamamen yeni bir gövde yapısıyla gelecek. CEO Stephan Winkelmann, şirketin elektrifikasyon sürecine dair stratejisini koruyacağını belirtti. Lamborghini, hibrit modellerini satışta tutmaya devam ederken, tamamen elektrikli ilk modelini 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planlıyor.

Lamborghini, elektrikli modellere geçiş sürecinde hibrit teknolojisini kullanmayı sürdürecek. Yeni hibrit V8 motorlu Temerario modeline olan talebin yüksek olduğu belirtilirken, plug-in hibrit Urus SE modeli de 2025 yılı sonuna kadar tükendi. Öte yandan, şirketin elektrikli araç stratejisi süper spor otomobil segmentinde dikkatle şekillendiriliyor. Winkelmann, içten yanmalı motorlardan tamamen vazgeçmeyeceklerini ancak batarya destekli sistemlerin performans avantajı sunduğunu ifade etti.

Lamborghini, ilk elektrikli modelini mevcut modellerden bağımsız yeni bir segment olarak piyasaya sürecek. Böylece hem mevcut müşteri kitlesini koruyacak hem de yeni kullanıcıları markaya çekecek. Lanzador konseptine dayanan bu elektrikli modelin üretimi, şirketin İtalya’daki Sant’Agata fabrikasında gerçekleşecek. Lamborghini, hibrit ve elektrikli modelleri bir arada sunarak hem performans beklentilerini karşılamayı hem de elektrifikasyona uyum sağlamayı hedefliyor.