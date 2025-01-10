Lamborghini, 2024 yılında yine satış rekoru kırdığını açıkladı. 2023 yılında ilk kez 10 bin barajını aşan firma, 2024'te satışlarını yüzde 6 daha artırdı. İşte Lamborghini'nin açıkladığı veriler...

İtalyan lüks otomobil devi Lamborghini'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, 2024 yılında satış rekoru kırdığını açıkladı. 2023 yılında, tarihinde ilk kez 10 bin adet yıllık satış rakamına ulaşan firma, 2024'te satışlarını biraz daha artırdı. Lamborghini, geçtiğimiz yıl boyunca 10 bin 687 adet otomobil sattı.

Lamborghini, varlık gösterdiği tüm bölgelerdeki satışlarını artırmış durumda. Bu bağlamda; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika satışları yüzde 6 artışla 4.227 seviyesine ulaştı. Amerika'daki satışlarını yüzde 7 artışla 3.712 'ye yükselten firma, Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 3 artışla 2.748 adet satış yaptı.

Yeni rekorlar yolda olabilir!

2023 ve 2024 yıllarını çok iyi sonuçlarla geride bırakan marka, 2025 ve sonrası için de rekor satış rakamlarından bahsedebilir gibi görünüyor. Zira bugün bir Urus siparişi veren Lamborghini hayranı, otomobili 2026 yılından önce teslim alamayacak. Benzer bir şekilde, Revuelto siparişi veren tüketici de 2027'den önce bu araca erişemeyecek. Şirketin takvimi, en azından bu modeller için tamamen dolmuş durumda.

Lamborghini'nin satış rekoru kırmasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım bu istatistikler, 2025 ve sonraki yıllar için nasıl olacak...