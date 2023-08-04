2001 yılında tanıtılan iPod'ların nadir bir örneği, açık artırmada 29 bin dolara (yaklaşık 800 bin TL) satıldı. İkonik müzik çaları kimin aldığı bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs, 2001 yılında gerçekleştirdiği bir etkinlikte tarihin ilk iPod modelini duyurmuştu. O dönemlerde eşine az rastlanan müzik çalar, müzik tutkunlarının favorisi olmuştu. Çünkü bir iPod ile kaset veya CD'lere ihtiyaç kalmamıştı. Üstelik o yıllar için oldukça şık görünen ilk iPod, 399 dolar gibi cep yakan bir fiyat etiketine sahipti. Akıllı telefonların gelişmesi, internet kullanımı ve Spotify gibi platformlar, müzik çalarlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdı.

Ancak bu demek değil ki insanlar iPod'u unuttu. Bu bağlamda, nadir ürünlerin satıldığı bir platform olan Rally'de açık artırmaya çıkarılan birinci nesil iPod, dudak uçuklatan bir paraya alıcı buldu. Steve Jobs'ın o günlerde bir iPod'a binlerce dolar ödeneceğini hayal bile etmeyeceğini düşünüyoruz. Peki birinci nesil bir iPod için kaç para ödendi?

iPod, 29 bin dolara alıcı buldu!

Açık artırmaya çıkarılan birinci nesil iPod için verilen en iyi teklif 29 bin dolardı. Bu paranın, 4 Ağustos tarihindeki dolar kuruna göre 780 bin TL civarına denk geldiğini söyleyelim. Alıcının kim olduğu ve bu iPod'u ne için kullanacağı bilinmiyor. Ancak tahminler, ürünü alan kişinin bir koleksiyoner olduğu yönünde.

Böylesi bir durum Apple cephesinde ilk kez yaşanmıyor. Daha birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, birinci nesil bir iPhone için 158 bin dolar ödendiğinden bahsettik. Ayrıca Steve Jobs'ın kişisel ürünleri ile Apple'ın eski bilgisayarları gibi ürünler de çıkarıldıkları açık artırmalarda devasa paralara satılıyorlar.