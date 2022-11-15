Steve Jobs'a Ait Sandaletler Rekor Fiyata Satıldı!

Steve Jobs'a ait olan bir çift sandalet, çıkarıldığı açık artırmada rekor fiyata satıldı. İsimsiz bir alıcı, sandalet ile birlikte sunulan NFT için 218 bin dolar ödeme yaptı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın efsaneleşmiş CEO'su Steve Jobs'a ait olan bir çift sandalet, çıkarıldığı açık artırmada rekor bir fiyata satıldı. Julien's Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırmada, bu sandaletler için tam 218.000 dolar ödendi. Müzayede evi, alıcının kimliğini açıklamadı.

Açık artırmaya çıkarılan sandaletler, 1970 ila 1980'li yıllarda Steve Jobs tarafından kullanılmıştı. Fiyatının bu kadar yüksek olduğuna da inanmayın; bu sandaletler altın kaplama falan değildi. Ürün, Birkenstock'un klasik modellerinden bir tanesiydi.

İşte 218 bin dolar karşılığında satılan sandaletler!

Rekor fiyata alıcı bulan Birkenstock'lar, o dönemlerde daha fazla kullanılamayacağı kanısına varılmış ve çöpe atılmıştı. Bunu gören birisi de sandaletleri saklamıştı. Yıllar içerisinde yeniden ailenin eline geçen sandaletler, çeşitli sergilerde gösterilmişti. 2018 yılında, bu sandaletlerin Steve Jobs'ın üniforma altında kullandığı açıklanmıştı.

Peki bu ayakkabı nasıl bu kadar yüksek bir fiyata satıldı?

Aslına bakacak olursak sıradan bir ayakkabının bu kadar yüksek bir meblağ karşısında satın alınması, pek de mantıklı değil. Bunu müzayede evi de kabul ediyor. Yapılan açıklamada, açık artırmanın 60 ila 80 bin dolar arasında tamamlanacağının düşünüldüğü ancak işin içine bir NFT'nin de girmesinin fiyatı bu denli yukarı çektiği belirtiliyor.

Polygon isimli blokzincir ağına bağlanan NFT, Steve Jobs'ın sandaletlerinin 360 derece dönen bir videosunu kapsıyor. İsmi açıklanmayan alıcı, an itibarıyla bu NFT'nin de sahibi olmuş oldu.