2007 model olmasına rağmen kutusunun jelatini bile sökülmemiş orijinal bir iPhone, açık artırmada rekor fiyata satıldı. Alıcı, o iPhone'a ödediği parayla 4 Tesla Model 3 veya 200 kadar iPhone 14 satın alabilir.

Akıllı telefon sektörünün bugünlere gelmesinde büyük katkılar sağlayan ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2007 model iPhone'u, zaman zaman açık artırma haberleri ile karşımıza çıkıyor. Bugün, yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız. Kutusu bile açılmamış, jelatini üzerinde duran 2007 model 4 GB'lik bir iPhone, çıkarıldığı açık artırmada rekor bir fiyata satıldı. Orijinal iPhone'un satıldığı paraya deyim yerindeyse "dünyaları" satın almak mümkün.

LCG Müzayede bünyesinde 30 Haziran'da açık artırmaya çıkarılan orijinal iPhone, 16 Temmuz'da yeni sahibine kavuştu. 10 bin dolar ile başlayan açık artırma, tam olarak 158 bin 644 dolara nihayete vardı. Açık artırmada 2007 model bir iPhone'a kimin bu devasa parayı verdiği açıklanmadı. Rakamın karşılaştırılması açısından şöyle bir şey söyleyebiliriz: Bu para ile yaklaşık 4 adet Tesla Model 3 (40 bin dolar) satın alabilirsiniz.

Bir iPhone için rekor fiyat!

Tahminler, bu akıllı telefon için 50 bin dolar ila 100 bin dolar ödeme yapılacağı yönündeydi. Ancak açık artırma, tahminleri aşan rekor bir fiyatla sonlandı. Geçmişte, 63.356 dolar ve 54.904 dolar gibi fiyatlar, 2007 model iPhone için gerçek olmuştu. Yeni rekor, kolay kolay kırılabilecek gibi görünmüyor. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. Açık artırmayı kazanan kişi, bu parayla 200 civarında iPhone 14 satın alabilir.

Şunu da belirtelim; açık artırma ile satılan telefon, elbette aktif olarak kullanılmayacak. Zira bu telefon, günümüz koşulları için yeterli değil. Ancak tarihin en pahalı iPhone'u olarak kayıtlara geçecek. Peki siz dolar zengini bir birey olsanız, 2007 model bir iPhone'a bu kadar para döker misiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.