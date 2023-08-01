Steve Jobs ile ortağı Steve Wozniak'ın imzasını taşıyan bir çek açık artırma ile satışa çıkarıldı. Bu çeki özel kılan şey, Apple tarihinin iki numaralı çeki olması. 25 Ağustos'a kadar devam edecek açık artırma, şimdiden on binlerce dolarlık teklif aldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs ile o dönemlerde ortağı olan Steve Wozniak tarafından 1976 yılında imzalanan bir çek, açık artırma ile satışa çıkarıldı. Bu çek, "çek" olarak bakıldığı zaman önemli değil. Ancak Steve Jobs'ın anısı nedeniyle insanlar tarafından önemseniyor.

Steve Jobs ile Steve Wozniak tarafından imzalanan çeki özel kılan şey, bunun Apple tarihindeki ikinci çek olması. Öyle ki çek imzalandığı tarihte, Apple daha kuruluş aşamasındaydı ve resmi olarak Apple diye bir şirket yoktu. İki yazılımcı, bu çeki bir devre kartı şirketine verip, Apple bilgisayarların temelini atmışlardı. Yetkililer, şimdiden 18 teklif alan çekin açık artırmanın sonlarına doğru daha çok değerleneceğini düşünüyorlar.

İşte açık artırmaya çıkarılan o çek:

Az önce dedik ki açık artırmaya çıkarılan çekin "çek" olarak çok da bir önemi yok. Gerçekten de öyle. Yukarıdaki ekran görüntüsünü incelerseniz, Steve Jobs ile ortağının bu çek ile sadece 116 dolar 97 cent ödeme yaptıklarını görüyoruz. Ancak bir zamanlar yüz dolardan biraz daha değerli olan bu çek için şu an için verilen para 55 bin 527 dolar. Müzayede evi RR Auction'ın internet sitesindeki bilgiye göre bir sonraki miktar, 61 bin 080 dolar olacak. 25 Ağustos'ta çekin yeni sahibi resmen ilan edilecek.

55 bin dolar, Steve Jobs imzalı bir çek için rekor değil!

Steve Jobs imzalı çekler sık sık açık artırmaya çıkıyor. Bu bağlamda; bundan birkaç ay önce açık artırmaya çıkarılan bir çek için 106 bin 985 dolar ödeme yapıldı. Ancak bu da rekor değil. Geçtiğimiz yıl açık artırmaya çıkarılan yine 1976 yılından kalma bir çek için tam 164 bin dolar ödeme yapılmıştı. 2 numaralı çekin yeni bir rekor kırıp kırmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Sadece Steve Jobs imzalı çekler değil, Apple'ın eski olan her şeyi açık artırmalara çıkıp, rekor fiyatlardan alıcı buluyor. İşte onlardan bazıları: