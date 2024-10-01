AIAIAI, dünyanın ilk kablosuz DJ kulaklığı olduğunu iddia ettiği TMA-2'yi tanıttı.

AIAIAI, DJ'ler için özel olarak tasarlanan kablosuz kulaklığını piyasaya sürdü. Yeni TMA-2 DJ kablosuz kulaklık, diğer kablosuz kulaklıklarla kıyaslandığında ultra düşük gecikmeli kablosuz bağlantı sunuyor.

TMA-2 DJ kablosuz kulaklık, geleneksel Bluetooth teknolojisini kullanmak yerine özellikle DJ'lerin gecikmesiz bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir teknoloji ile donatıldı. Müzik prodüksiyonu ve DJ'lik gibi işlerde ses gecikmesi büyük bir problem, bu nedenle yaygın olarak kablolu kulaklıklar tercih ediliyor.

TMA-2 iki farklı moda sahip

Bu yeni kulaklık kullanıcılara iki mod sunuyor. Birinci mod, kablolu ya da standart Bluetooth modunda kullanımı mümkün kılıyor, ikinci mod ise özel bir verici aracılığıyla ultra düşük gecikmeli modda çalışıyor. Bu özel verici, DJ mikseri, kontrol cihazı veya ses ekipmanına bağlanarak, ses sinyalini doğrudan kulaklığa iletiyor ve bu sayede Bluetooth'tan daha hızlı bir veri aktarımı sağlanıyor.

TMA-2 DJ kablosuz kulaklık, 25 saatlik kablosuz dinleme süresi, yüksek ses yalıtımı ve modüler tasarımıyla dikkat çekiyor. Modüler yapı sayesinde, kullanıcılar kulaklıklarını özelleştirebiliyor ve eskiyen parçaları kolayca değiştirebiliyor. Ayrıca kulaklıkta yer alan 40 mm 'bio-cellulose diaphragm' sayesinde daha güçlü bas sesleri elde edilebiliyor.

AIAIAI'ın daha önce piyasaya sürdüğü TMA-2 Studio Wireless+ modelinde düşük gecikme performansı etkileyici olsa da gürültü tabanıyla ilgili bazı eleştiriler vardı ve şirket yeni DJ kulaklığı ile bu sorunu çözmüş durumda. TMA-2 DJ Wireless'in 2025 yılının başlarında satışa sunulması bekleniyor ve fiyatının 300 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

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