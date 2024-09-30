Razer, oyuncu koltuklarına takılarak kullanılabilecek titreşimli minder Frejya'yı ve Kraken V4 Pro kulaklığı piyasaya sürdü.

Oyuncu ekipmanlarında sık sık kullanılan haptik teknolojisi yeni kullanım alanlarına kavuşmaya devam ediyor. Oyuncu ekipmanları ile tanıdığımız Razer da bu alanda yatırımlar yapıyor. Firma, haptik teknolojisi kullandığı minderi Freyja ve kulaklığı Kraken V4 Pro'yu tanıttı.

Freyja oyuncu minderi, oyuncu koltuklarına takılarak kullanılabiliyor. Bu minderin üzerinde bulunan paneller, oyundaki aktivitelere bağlı olarak titreşebiliyor. Firmadan yapılan açıklamada "gelişmiş haptik motor aktüatörü ile çalışan çok yönlü haptiklerden" gelen bildirimlerin kullanıldığını açıkladı. Bu sistem, Razer'ın HyperSpeed Wireless bağlantısı ya da Bluetooth üzerinden kullanılabiliyor.

Pek çok oyunu destekliyor

Haptik teknolojisi, oyunlardaki, filmlerdeki ya da dinlenen şarkılardaki seslerden dönüştürülerek oluşturuluyor. Razer'dan yapılan açıklamaya göre Final Fantasy 16, Silent Hill 2 ve Stalker 2 gibi Razer Sense HD teknolojisiyle çalışan oyunlar bu minderi de destekliyor.

Razer aslında bu teknolojiyi ilk olarak Project Esther adıyla CES'te tanıtmıştı ancak o dönemde bu minderin son ürün olarak piyasaya çıkıp çıkmayacağı bilinmiyordu. Bu enteresan ürün bugün 299,99 dolarlık (10 bin 252 TL) fiyat etiketiyle piyasaya çıktı.

Razer ayrıca 399.99 dolarlık (13 bin 670 TL) Kraken V4 Pro kulaklıkları da piyasaya sürdü. Haptik geri bildirim sunan, RGB ışıklara sahip bu kulaklık OLED kontrol merkezi ile geliyor. Ürünlerin teslimatı ise 7 Ekim'de başlayacak.