İlk Telefon, Graham Bell'den 1200 Yıl Önce Kullanılıyordu

Çoğumuz akıllı telefonun Graham Bell'in icadı ile ortaya çıkan modern bir alet olduğunu düşünürüz. Ancak ilk telefon, tahmin ettiğinizden çok daha eskiye dayanıyor.

Bugün telefonun mucidi kimdir diye sorsak hemen herkes tereddütsüz bir şekilde Alexander Graham Bell diyecektir. Resmi olarak bu yanıtın yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Ancak günümüzde kullandığımız ‘modern’ telefonların gerçek mucidi Antonio Meucci’dir. Ancak ‘telefon’ olarak tanımlayabileceğimiz aletin ilk kez ortaya çıkışı, Graham Bell’in telefonun patentini alışından 1200 yıl önceye dayanıyor.

Modern telefon konusuna gelecek olursak yeni bir Tesla-Edison vakası ile karşı karşıya kalıyoruz. İtalya asıllı Amerikan mühendis Antonio Meucci, ‘teletrofono’ adını verdiği ancak bizim bugünlerde telefon olarak adlandırdığımız cihazın patentini almak istiyor fakat patent için gerekli 250 doları bulamıyor. Parasızlıktan icadını basın yoluyla duyurmak isteyen Meucci, bunu da gerçekleştiremez çünkü İngilizcesi, ulusal çapta bir gazeteye derdini anlatacak kadar iyi değildir.

Antonio Meucci son çare olarak projesi için bir sponsor aramaya başlar ve Western Union adlı telgraf şirketine gider. Western Union, Meucci’nin projesini ciddiye almaz ve kendisi ile görüşmek istemez. Dahası, projesini geri isteyen Meucci’ye projeyi kaybettiklerini söylerler. Peki sonra ne olur? Bu olaydan iki yıl sonra Alexander Graham Bell adlı bir adam ‘telefon’ adlı icadının patentini alır ve Western Union ile oldukça kazançlı bir anlaşma imzalar. Graham Bell, mucit olarak tarihe adını altın harflerle geçirirken Meucci, adını çok az kişinin hatırladığı sıradan bir mühendis olarak ortadan kaybolur.

Ancak yazının başında da belirttiğimiz gibi ‘telefon’ tanımına uyan ilk cihaz, Graham Bell’in söz konusu patenti alışından 1200 yıl önce ortaya çıktı. Birleşik Devletler’in Başkenti olan Washington’da bulunan Doğa Tarihi Müzesi’nde Amerikan Yerlileri adında bir bölüm bulunuyor. Bu müzede bulunan 9 santimetre çapındaki iki huni ve 22 metrelik uzunluğundaki sicim kablolardan oluşan alet, bugün kullandığımız telefonların atası olarak kabul ediliyor.

Araştırlamalara göre günümüzün Peru topraklarındaki Chimor Krallığı’nda yaşayan Çimular tarafından kullanılan bu alet, elit tabakada bulunan insanların, alt sınıftaki insanlar ile yüz yüze görüşmeden iletişim kurabilmesini sağlıyordu.