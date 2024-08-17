Havacılık tarihinin dönüm noktalarından biri, 1914'te gerçekleşen ilk ticarî uçuşla yaşandı. Bu uçuş, modern hava taşımacılığının başlangıcını simgeleyerek seyahat anlayışını kökten değiştirdi!

Bir uçağa binip gökyüzünde kuş gibi süzülerek şehirler arası yolculuk yapmanın hayallerden öteye gitmediği zamanlar vardı. Ta ki 1 Ocak 1914 tarihine kadar.

1914 yılında, havacılıkta bir dönüm noktası yaşandı ve dünyanın ilk ticarî havayolu uçuşu gerçekleşti. Peki nereden nereye, kaç dakikada yapılmıştı?

1914 senesinin yılbaşında ilk ticarî uçuş yapıldı.

Girişimci ve iş insanı olan Percival E. Fansler, uçaklarda yolcu taşınabileceği fikrini ilk ortaya atan kişiydi. Dünyanın ilk ticarî havayolu şirketi olan St. Petersburg-Tampa Airboat Line’ı kurmuştu. Pilot Tonny Jannus ve açık kokpitli, sudan havalanabilen ve suya konabilen uçağı Benoist XIV ile ilk uçuş yapılmıştı.

En az 3 bin kişi, uçuşu izlemek için gelmişti ve hayatlarında ilk defa görecekleri bu uçuş için nefeslerini tutmuşlardı. Bileti ise açık artırma ile 400 dolara (bugünkü parayla yaklaşık 10 bin dolar) satılmıştı. Uçak, St. Petersburg’dan, içinde eski St. Petersburg Belediye Başkanı Abram C. Pheil’i ile havalanmıştı ve Tampa’ya doğru uçmaya başlamıştı.

Havacılığın seyri değişti.

Cesaretin ve teknolojinin gökyüzündeki yansıması olan uçuşta uçak, 15,24 metre havalanmıştı ve saatte 96 km hızla gitmişti. Yolculuk, 34 kilometre uzunluğundaki mesafeyi 23 dakikada tamamlamıştı.

Bu olay, insanların uzak mesafelere seyahat etme şekillerini değiştirecek yeni bir ulaşım aracının başlangıcının fitili oldu. Havacılığın potansiyeli daha net bir şekilde anlaşılmaya başlandı ve havacılığın yalnızca askerî amaçlar için değil, aynı zamanda ticarî amaçlar için de kullanılabileceğini gösterdi...

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