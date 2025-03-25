Yönetmen ve YouTuber İlker Canikligil Gözaltına Alındı

Son dönemde bir YouTube videosunda söyledikleri ile gündem olan İlker Canikligil bugün gözaltına alındı.

Yönetmen ve YouTuber İlker Canikligil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve bir videosunda kullandığı ifadeler nedeniyle savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İlker Canikligil, FluTV YouTube kanalında bir taksiciyle olan sohbetini anlatmış ve bir kesimi "alt sınıf" olarak nitelendirmişti. İlker Canikligil'in Star Wars serisine atıfta bulunarak "Execute Order 66" ifadesini kullanması sosyal medyada tepki görmüştü.

Execute Order 66 nedir?

Execute Order 66, Star Wars evreninde İmparator Palpatine tarafından verilen emrin adıdır. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filminde yer alan bu emir ile Jedi Tarikatı’nın yok edilmesinin emri verilmiştir.

Star Wars hayranları arasında çok popüler bir ifade hâline gelen Execute Order 66, günümüzde bir topluluğun sistematik olarak ortadan kaldırılmasına yönelik bir referans olarak kullanılır.

İlker Canikligil ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında da "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal islam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." ifadelerini kullanmıştı.

İlk açıklama FluTV'den geldi

Akabinde aktarılan bilgilere göre İlker Canikligil "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alınmış durumda.