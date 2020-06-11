Epic Games Mega İndirim'de İndirime Giren 10 Oyun

Epic Games’in 14 Mayıs’tan beri devam eden Epic Mega İndirim kampanyası, bugün saat 18.00’de sona erecek. Bugün sizlere, indirimler henüz hala erişilebilirken satın alabileceğiniz 10 oyun listeledik.

Epic Games, 14 Mayıs’tan beri Mega İndirim adı altında pek çok oyununda yüzde 80’e varan indirimler sunuyor. Bu süreçte GTA 5 gibi pek çok oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına hediye de eden Epic Games, bu süreçte kendisine yeni bir oyuncu kitlesi kazandı. Bugün ise bu etkinliğin son günü. Ücretsiz verilecek son oyun olan Ark: Survival Evolved’la birlikte Mega İndirim de son bulacak.

İndirimin son günü olunca, bizler de sizlere düşen fiyatlarıyla satın alabileceğiniz bazı oyunları listeleyeceğiz. Bu haber aracılığı ile tekrardan hatırlatalım, Mega İndirim kapsamında şu anda Overcooked isimli oyun hala ücretsiz. Ayrıca bu akşam Türkiye saati ile 18.00’da bu oyun yerine Ark: Survival Evolved ücretsiz olacak.

Epic Games Mega İndirim’de indirime giren 10 oyun

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 67,25 TL

Normal fiyatı: 135 TL - İndirim oranı: yüzde 67 - İndirimli fiyatı: 44,55 TL

Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: yüzde 60 - İndirimli fiyatı: 79,60 TL

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 67,25 TL

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: yüzde 70 - İndirimli fiyatı: 80,70 TL

Normal fiyatı: 179 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 44,75 TL

Normal fiyatı: 259 TL - İndirim oranı: yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 51,80 TL

Normal fiyatı: 49 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 12,25 TL

Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 7,75 TL

Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 7,75 TL