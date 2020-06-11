Epic Games Mega İndirim'de İndirime Giren 10 Oyun

Epic Games, 14 Mayıs’tan beri Mega İndirim adı altında pek çok oyununda yüzde 80’e varan indirimler sunuyor. Bu süreçte GTA 5 gibi pek çok oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına hediye de eden Epic Games, bu süreçte kendisine yeni bir oyuncu kitlesi kazandı. Bugün ise bu etkinliğin son günü. Ücretsiz verilecek son oyun olan Ark: Survival Evolved’la birlikte Mega İndirim de son bulacak.
İndirimin son günü olunca, bizler de sizlere düşen fiyatlarıyla satın alabileceğiniz bazı oyunları listeleyeceğiz. Bu haber aracılığı ile tekrardan hatırlatalım, Mega İndirim kapsamında şu anda Overcooked isimli oyun hala ücretsiz. Ayrıca bu akşam Türkiye saati ile 18.00’da bu oyun yerine Ark: Survival Evolved ücretsiz olacak.
Epic Games Mega İndirim’de indirime giren 10 oyun
Assassin’s Creed Origins
Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 67,25 TL
The Division 2
Normal fiyatı: 135 TL - İndirim oranı: yüzde 67 - İndirimli fiyatı: 44,55 TL
Far Cry New Dawn
Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: yüzde 60 - İndirimli fiyatı: 79,60 TL
The Crew 2
Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 67,25 TL
Watch Dogs 2
Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: yüzde 70 - İndirimli fiyatı: 80,70 TL
Anno 2205
Normal fiyatı: 179 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 44,75 TL
Far Cry Primal
Normal fiyatı: 259 TL - İndirim oranı: yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 51,80 TL
Darksiders 2 Deathinitive Edition
Normal fiyatı: 49 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 12,25 TL
Inner Space
Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 7,75 TL
This War of Mine
Normal fiyatı: 31 TL - İndirim oranı: yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 7,75 TL