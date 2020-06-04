Overcooked, Epic Games'te Ücretsiz Oldu [İndir]

GTA 5 ile başlayan süreçte her hafta özel bir ücretsiz oyun vererek fırtınalar estiren Epic Games, bu hafta beklentilerin biraz altında kalarak Overcooked’u ücretsiz yaptı. Steam fiyatı 39 TL olan Overcooked’a Epic Games üzerinden 1 hafta boyunca ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

GTA 5, Civilization VI ve Borderlands Handsome Collection'ın ardından Epic Games'in yeni oyunu Overcooked oldu. Özellikle son dönemde çıkan söylentiler nedeniyle ARK bekleyenler için durum hayal kırıklığı yaratsa da Overcooked da gayet keyifli bir restoran yönetme oyunu.

2016 yılında çıkan Overcooked, Steam’de 39 liralık bir fiyat etiketiyle yer alıyor. Oyundaki olayımızsa basit, restoranımıza gelen insanların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki ilk birkaç müşteriye yetişmek kolay olsa da oyun ilerledikçe hem daha keyifli hem daha karmaşık hâle geliyor.

Overcooked, Epic Games'ten nasıl alınır?

Adım #1: Epic Games’in ücretsiz indirme sayfasına buradan ulaşın,

Epic Games’in ücretsiz indirme sayfasına buradan ulaşın, Adım #2: Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın,

Sağ alt köşedeki YÜKLE butonuna tıklayın, Adım #3: Epic Games hesabınıza giriş yapın, Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

Epic Games hesabınıza giriş yapın, Adım #4: Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın,

Açılan penceredeki SİPARİŞ VER butonuna tıklayın, Adım #5 : Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın, Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

: Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın, Adım #6: Epic Games Launcher’ı açın,

Epic Games Launcher’ı açın, Adım #7: Kütüphane bölümüne gelerek Overcooked'u ücretsiz indirin.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Overcooked, Epic Games kütüphanenize eklenmiş olacak. Bundan sonra ömür boyunca Epic Games hesabınıza giriş yaptığınız her bilgisayardan oyuna ulaşabilirsiniz ancak Epic Games hesabınızda bulunan oyunları başka hesaplara aktaramazsınız.

Overcooked sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (32 bit)

Windows 7 (32 bit) İşlemci: Dual Core 2,4 GHz

Dual Core 2,4 GHz RAM: 2 GB RAM

2 GB RAM Boş Disk Alanı: 750 MB boş alan

750 MB boş alan Ekran Kartı: GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 veya daha üstü

GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 veya daha üstü DirectX: Sürüm 11

Overcooked ne zamana kadar Epic Games'te ücretsiz olacak?

Epic Games'in her hafta bir ücretsiz oyun kampanyası, perşembe günleri TSİ 18.00'da son buluyor. Bu nedenle Overcooked oyunu, önümüzdeki hafta perşembe günü yani 11 Haziran saat 18.00'a dek ücretsiz olarak alınabilecek. Herkese iyi eğlenceler!