Epic Games, Bugün Ücretsiz Vereceği Oyunu Duyurdu

Epic Games’in bugün akşam saatlerinde ücretsiz olarak sunacağı oyun, şirketin Facebook reklamında ortaya çıktı. Epic Games, Mega İndirim’in son gününde oyunculara Ark: Survival Evolved hediye edecek.

Epic Games Store’un GTA V’in de aralarında olduğu pek çok oyunu ücretsiz verdiği Epic Mega İndirim kampanyası bugün bitiyor. İndirimin bitmesi üzücü olsa da Epic Games, oyunculara giderayak son bir güzellik daha yapacak. Şirketin bu kampanya sürecinde vereceği son oyunun Ark: Survival Evolved olacağı doğrulandı.

Epic Games’in vereceği son oyun, önceden ortaya çıkan bilgilerde sızdırılmıştı. Şirket, Facebook’ta paylaştığı son reklamında, dinozorların arasında hayatta kalma mücadelesi verdiğimiz Ark: Survival Evolved’ı ücretsiz vereceğini duyurdu.

Ark Survival Evolved nasıl bir oyun?

Epic Games’in bu akşam ücretsiz olarak vereceği Ark: Survival Evolved’a baktığımızda, karşımıza hayatta kalma temalı bir oyun çıkıyor. Uzaylılar tarafından dinozorların olduğu bir simülasyona gönderildiğiniz oyunda, devasa T-Rex’lerin arasında hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Devasa yapılar yapıp dinozorları evcilleştirebileceğiniz oyunda, teknolojik silahlar da elde edebiliyorsunuz.

Genellikle arkadaşlarla gruplar kurarak oynamak, ARK’ı çok daha zevkli bir hale getirir. Özellikle online yapısı ve içerik zenginliği, oyuncuları memnun edecektir. Epic Games, ARK’ı bir aksilik olmazsa bu akşam saat 18.00'da ücretsiz yapacak ve 18 Haziran’a kadar ücretsiz kalmaya devam edecek. Bu süreçte oyunu kütüphanesine bir kez ekleyenler, sonsuza kadar oyunun sahibi olacak.