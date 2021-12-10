Özellikle yurt dışında çalışmak, akademik kariyer yapmak ya da uzaktan freelance iş almak için İngilizce bilmek en temel ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Peki özellikle yurt dışında çalışmak, akademik kariyer yapmak ya da uzaktan freelance iş almak için İngilizce bilmek en temel ihtiyaçlarımızın başında geliyor.

Online dil kursu arayınca karşımıza pek çok seçenek çıkıyor; ancak hangi uygulamanın bize ne kadar yardımcı olabileceğini bilemiyoruz. Popüler uygulamaların ne kadar verimli olduğu tartışılırken fiyat konusu da çözülmesi gereken ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

İngilizce eğitimi veren 11 binden fazla profesyonelin yer aldığı; dünya çapında 160 binden fazla aktif öğrenciye sahip olan mobil uygulama Skyeng; ilk deneme dersini tamamen ücretsiz veriyor. Ardından devam etmek isterseniz aylık ücret ödemek zorunda da değilsiniz. Bunun yerine dilediğiniz kadar özel ders alıyor, ders başında ücret ödüyorsunuz. Üstelik bu ders sayısı ve saatlerini de siz belirleyebiliyorsunuz.

Skyeng’in en iyi online ingilizce kursu seçeneklerinden birisini olmasını sağlayan avantajları neler?

115 farklı kurs seçeneği var: İş İngilizcesi, akademik İngilizce, IELTS ya da TOEFL’e hazırlık; finans, hukuk ve yönetim alanlarına özel alt kategoriler örnek gösterilebilir.

Akıllı ilerleme takip sistemi ile İngilizce seviyenizi anlık olarak görebiliyorsunuz

Kendinize en uygun öğretmeni seçebiliyorsunuz

Uygulama içerisinde kelime dağarcığınızı genişleten, alıştırma yapıp sonuçlarını görmenizi sağlayan özellikler bulunuyor.

Aldığınız kurslar uluslararası standartlara uygun müfredata sahip.

Kendi programınızı kendiniz belirliyorsunuz

Dünyanın her yerinden katılan tüm öğrenciler ile konuşma kulüplerine katılıp sosyalleşebiliyorsunuz.

Skyeng’in fiyatları nedir?

Yukarıdaki fiyatlar ilk etapta kulağa biraz yüksek geliyor, anlıyoruz. Ancak İngilizce kurslarının fiyatlarını düşündüğünüzde ve aylık ödeme gibi bir zorunluluk olmadığını düşününce aslında oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin standart bir İngilizce kursunda hafta sonu alacağınız 8 dersten toplamda 8 hafta, yani 2 aya ihtiyacınız var. Üstelik böyle kurslarda saatleri siz belirleyemiyor, eğitmenleri seçemiyor, ağırlığı ana dili sizinle aynı olan kişilerle vakit geçiriyorsunuz. Ancak Skyeng, tek başına tüm bu durumları ortadan kaldırıyor.

Skyeng’i ücretsiz olarak denemek ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.