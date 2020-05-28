İngiltere'de Sözde 'Anti 5G' Cihazlar Satılma Başlandı

İngiltere’de bugünlerde 5G’ye karşı koruma sağladığı iddia edilen bir USB cihazı, 399 pound (yaklaşık 2830 lira) fiyatla satılmaya başlandı. Kuantum teknolojisi kullandığı iddia edilen USB söküldüğündeyse içinden standart USB bellek devre kartı ve LED lamba çıkıyor.

İngiltere’de 5G mobil ağ altyapısı geçtiğimiz yaz kurulmaya başlandı. 5G, İngiltere'de aktif olarak kullanılan bölgelerde ciddi bir internet bağlantısı sağlamakla beraber ülkede komplo teorilerinin de yayılmasına neden oldu.

Koronavirüs salgını başladığında İngiltere’de, virüsün 5G’yle yayıldığı yönünde iddialar virüsten hızlı yayılmıştı. 5G’yle ilgili bu iddialar, ülkede bulunan 5G baz istasyonlarına saldırılara neden olmuştu. İngiltere hükümeti ve bilim insanlarının bütün çağrılarına rağmen ülkede 5G’ye dair komplo teorileri yayılmaya devam ediyor.

5G’yle ilgili yayılan komplo teorilerine inanan insanlar şimdi de kendilerini 5G’nin ‘olumsuz etkilerinden’ korumak için BioShield isimli bir şirketin 399 pound fiyatla sattığı 5GBioShield isimli USB cihazı kullanmaya başladılar.

5GBioShield’ın elektronik cihazların ‘olumsuz etkisinden’ koruduğu iddia ediliyor

Somerset’in Glastonbury ilçesinin şehir konseyinin kurduğu 5G Danışma Komitesi’nin üyelerinden biri, ilçe sakinlerine 5GBioShield isimli cihazın kullanılması yönünde çağrı yaptı. Komitenin dokuz üyesinden biri olan Toby Hall, 5GBioShield’in kuantum salınım özelliği sayesinde dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve Wi-Fi’ın neden olduğu rahatsız edici frekansları dengelediğini ve yeniden uyumlu hale getirdiğini öne sürüyor.

Toby Hall, 5GBioShield’ı kullanmaya başladıktan sonra geceleri rahat uyuduğunu ve evinde daha sakin ruh halinde olduğunu söyledi. Hall, BioShield’ın bu nedenle Glastonbury’e elektromanyetik alanlardan yayılan radyasyondan korumak için bir sistem kurabileceğini de sözlerine ekledi.

5GBioShield’ın içinden standart USB bellek devre kartı ve LED lamba çıktı

Pen Test Partners isimli siber güvenlik şirketinin uzmanı Ken Munro ve Phil Eveleigh ise 5G’nin sözde zararlı etkilerine karşı koruma sağladığı iddia edilen 5GBioShield’in içinde olduğunu anlamak için USB aygıtını açma yoluna gitti. İki uzman, 5GBioShield’i söktüklerinde tüm USB belleklerin içinde yer alan standart bir devre kartı ve bir LED lamba ile karşılaştılar.

5GBioShield’ı araştıran BBC muhabiri Rory Cellan-Jones, BioShield’ın müdürleri olan Anna Grochowalska ve Valerio Laghezza’ı araştırdı ve Anna Grochowalsk'yla görüşmeyi başardı. Cellan-Jones, BioShield’ın iki yetkilisinin daha önce Klotho Formula ismi verilen bir besin takviyesi satan Immortalis isimli bir şirkette beraber çalıştıklarını ortaya çıkardı. BBC’nin teknoloji muhabiri, Klotho Formula’nın internet sitesinin de BioShield’ın internet sitesine oldukça benzediğini de keşfetti.

5GBioShield’ın geliştirilme süreci hakkında ‘hassas bilgiler’ olduğu gerekçesiyle bilgi verilmedi

Rory Cellan-Jones’ın görüşmeyi başardığı şirketin müdürlerinden Anna Grochowalska, 5GBioShield’ın tek küresel distribütörü olduklarını, ancak cihazın sahibinin kendileri olmadığını ve kendilerinin üretmediğini söyledi.

Grochowalska, 5GBioShield’ın nasıl çalıştığıyla ilgili sorulara ise “Çok fazla teknik bilgiye sahibiz ve anlayacağınız gibi bu hassas bilgileri anlaşılabilir nedenlerden ötürü üçüncü taraflara açıklama yetkimiz yok” dedi.

5GBioShield’ın diğer USB bellekler gibi neden 5 pounda satılmadığı sorulduğunda ise Grochowalska, üretim maliyetlerinin ve fikri mülkiyet ödemelerinin tam hesaplarının, bir BBC muhabiri tarafından bilinemeyeceğini, bu nedenle yapılan değerlendirmenin ciddiye alınamayacağını söyledi.

İngiltere’de 5G komplo teorileri ve 5G karşıtlığı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. 5G’yle ilgili komplo teorileri yaygınlaşmaya devam ettiği müddetçe 5GBioShield gibi sözde sağlığı koruyan cihazların sayısı artma eğilimi gösterebilir.