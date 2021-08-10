İngiltere'de Aşı Karşıtları, BBC Binasını Bastı

İngiltere'de aşı pasaportlarını ve çocuklara yönelik aşıları protesto etmek isteyen bir grup aşı karşıtı insan, BBC binasını basmaya karar verdi. Aşı ile ilgili araştırmalarını epey iyi yaptıklarını dile getiren protestocular, BBC ile ilgili araştırma yapmamış olacaklar ki yanlış binayı bastılar.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gülsem mi ağlasam mı diyeceğiniz bir olay oldu. Bu zamana kadar COVID-19 aşısını kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını belirten bir grup aşı karşıtı insan, organize bir şekilde İngiltere'nin en güçlü yayın organı BBC'nin binasını basmaya karar verdi.

Komiktirdir ki araştırma konusunda kendine bir hayli güvenen aşı karşıtı protestocular, BBC'nin yanlış binasını bastı. BBC, protestocuların toplandığı White City'den 2013 yılında taşınmış, yerine BBC'nin stüdyo ve post prodüksiyon hizmeti veren küçük bir kolu olan BBC Studioworks geçmişti. Saat 13.00 sularında toplanan ve "neyse bu BBC de olur" diyerek binaya girmek isteyen protestoculara polis müdahale etti.

Araştırmalarını pek iyi yapmamışa benziyorlar

Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında, sağlam bir dayanağı olmadan aşının zararlı olduğunu ispatlamak isteyen aşı karşı insanlar görmeye devam ediyoruz. Bir yanda bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip, uzun yıllar boyunca sadece bu konu üzerinde eğitim almış doktorlar herkesin aşı olması gerektiğini vurgularken, bir yandan da diploması bile olmadan sadece kulaktan duyma bilgilerle aşının kısır yaptığı, hatta öldürdüğüne dair yanlış bilgileri virüsten daha beter bir şekilde yayanlar var.

Bu gruplardan biri, araştırmalarını iyi yaptığını iddia edip yanlış BBC binasını basan İngiliz protestoculardı. Söz konusu protestocular, Official Vocie'un 27 Temmuz'daki toplanma çağrısına kulak vermiş ve BBC'nin merkez binasını basma kararı almıştı. Önce Bush Green Meydanı'nda toplanıp ardından sloganlarla binaya yürüyen protestocular, polisin ördüğü etten duvarla karşılaştıkları için diledikleri gibi binayı basamadı. Polis, binaya girişin kesinlikle yasak olduğunu ve gün boyunca kapıda nöbet tutmaya devam edeceklerini dile getirdi.