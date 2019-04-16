İngiltere'de Eski Çağlardan Kalma 26 Mezar Bulundu

İngiltere’de kanalizasyon borusu döşeme amacıyla kazı çalışması yürüten mühendisler, ritüelistik olarak gömülmüş 26 insan iskeleti buldu.

Türkiye’de yapılan altyapı çalışmaları, bugünkü Türkiye’nin altında yatan binlerce yıllık tarih nedeniyle sık sık durur. Bir yerden metro geçirelim dersiniz, Likyalı limanı çıkar. Şuraya tünel açalım dersiniz, hop Urartu kalıntıları. Bu durum bizim ülkemizde oldukça sıradandır zira medeniyetlerin ilk ortaya çıktığı topraklardan birinde yaşıyoruz.

Bu durum İngiltere’de o kadar sık yaşanmıyor olsa da yine de ara sıra başlarına gelen bir mevzu. Kanalizasyon çalışmaları yapmak için kazı yapan mühendisler, bir ayinin parçası olarak gömüldüklerine inanılan 26 iskelet ile karşılaştı.

Bulunan iskeletlerin en eskisi Demir Çağı’na dayanıyor. (Demir Çağı, genel olarak MÖ 8. yy ile MS 2. yy arasını kapsar.) Bölgede bulunan Cotswold Arkeoloji Mirası Topluluğu yaptığı açıklamada, bu kalıntıların Romalı işgali öncesi Britanya’daki yaşama dair ipucu verdiğini söylüyor.

İskeletlerin bir kısmı, Demir Çağı’nda aşina olunan çukurlara gömülme yöntemini hatırlatıyor (Babil’de Ziggurat, bizde Kurgan mezarlara benzer bir yapı).

Cotswold Yöneticisi Neil Holbrook, bu mezarların insan kurban edilmesiyle ilgili olabileceğini söylüyor.

Roma öncesi bu toplulukların Uffington Beyaz Atı ile ilişki olabileceğini belirten Holbrook, bölgenin inceleneceğini söylüyor.

Bölgede yapılacak olan arkeolojik çalışmalarda çanak, çömlek, kesici delici aletler ve hayvan derileri çıkartılarak bölgedeki yaşam hakkında bilgi toplanmaya çalışılacak.