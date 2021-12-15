Geçtiğimiz yıllarda Binance tarafından satın alınan ve kripto para piyasalarının takibi için en çok ziyaret edilen platformlardan olan CoinMarketCap'te enteresan bir sorun yaşanıyor. Platformda tüm kripto paraların değeri, piyasa değerinin üstünde görünüyor.

Geçtiğimiz sene Binance tarafından satın alınan ve kripto para piyasasının en yoğun takip edildiği platformlardan olan CoinMarketCap, bu akşam saatlerinde enteresan bir sorun ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Platformda listelenen kripto paraların değerleri, piyasa değerinin çok çok üstünde görüntülendi.

Neden kaynaklandığı bilinmeyen durum hakkında kısa süre sonra CoinMarketCap cephesinden açıklama geldi. Ancak açıklama, durumun neden yaşandığına yönelik net bir bilgi vermedi.

Açıklama öncesi kullanıcılar 'kısa süreliğine milyarder' oldu:

Platform, durumun neden yaşandığına yönelik bilgi vermezken 'sebebi araştırdıklarını ve daha fazla bilgi edindiklerinde bir güncelleme ile durumu bildireceklerini' ifade ettiler.

Durumun yaşanması sonrası pek çok kullanıcı, ellerindeki kripto varlıkların gerçek dışı görüntülenen değerleri sebebiyle kısa süreliğine 'milyarder' oldu. Hesaplarındaki yüksek miktarları gören kullanıcılar durumu sosyal medyada paylaştı. Kimi kullanıcılar, artan bakiyenin sonrasında düşürüldüğünü belirtti.

Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar: