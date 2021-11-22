Bitcoin'in resmi para birimi olduğu tek ülke olan El Salvador, yeni bir çılgın projeye daha imza attı. Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin Şehri kuracaklarını açıkladı. Bu şehirde hiçbir vergi olmayacak ve şehir, tamamen sıfır emisyonlu olacak.

Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden dünya üzerindeki tek ülke olan El Salvador, bugüne kadar bine yakın Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Ülke, bunun yanı sıra bir yanardağın jeotermal enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma üzere tesis kurdu. Bitcoin’den elde ettiği gelirleri de yeni okullar ve hastaneler gibi projelere harcayacağını açıkladı.

El Salvador, bu kezse yepyeni ve daha büyük çaplı bir projeyle önümüze geldi. Cumartesi günü gerçekleştirilen Bitcoin Haftası etkinliğinde El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin'e dayalı yeni bir şehir inşa edeceklerini açıkladı. “Bitcoin Şehri” olarak isimlendirilen bu şehir, jeotermal enerjiyle Bitcoin madenciliğini yapacağı Fonseca Körfezi kıyısındaki bir başka yanardağ yakınlarına kurulacak.

Hiçbir vergisi olmayan, sıfır emisyonlu şehir:

Yanardağdaki jeotermal enerjiyle Bitcoin madenciliğinin yapılacağı ve şehrin tüm elektriğinin yanardağdan karşılanacağı bu proje, birkaç sokaktan oluşan temsili bir şehir de olmayacak. Bukele, açıklamasında şehrin konutlar, ticari alanlar, restoranlar, havaalanı, liman ve demiryolu gibi hizmetlere sahip tam bir metropol olmasını amaçladıklarını açıkladı. Bir çember şeklinde olacak olan şehir, merkezinde devasa bir Bitcoin sembolüne ev sahipliği yapan bir plazaya yer verecek.

Şehri diğer dünya şehirlerinden ayıran tek yanı bir Bitcoin şehri olması da olmayacak. Bu şehirde yaşayan kişilerden gelir, mülk, sermaye kazancı veya bordro vergisi gibi vergilere yer verilmeyecek. Ayrıca şehir, %0 karbondioksit salımı yapacak.

El Salvador, Bitcoin yatırımlarını artırıyor:

Etkinlik sırasında Bukele, şehir projesinin yanı sıra Liquid Network’te Blockstream tarafından geliştirilen tokenize bir finansal araç olan 1 milyar ABD doları değerinde “Bitcoin tahvili” ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı. Başkan, bir milyar doların yarısının Bitcoin madenciliği altyapısını kurulması için, kalan yarısınınsa Bitcoin satın almak için kullanılacağını açıkladı. Bitcoin’in anlık değeri olan 57.700 üzerinden hesapladığımızda bu, El Salvador’un 8 bini aşkın yeni Bitcoin alacağını gösteriyor.