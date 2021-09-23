İngiltere Türkiye’nin Aşı Sertifikasını Neden Tanımıyor?

İngiltere, kırmızı listeden çıkarmış olmasına rağmen Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen aşı sistemi ve sertifikasını halen tanımadı.

İngiltere’nin COVID-19 sebebiyle ülkeleri virüs seviyelerine göre kırmızı, sarı ve yeşil şeklinde sınıflandırdığı listede Türkiye 17 Mayıs’tan bu yana kırmızı olarak yer alıyordu. 22 Eylül’de Türkiye’yi kırmızı listeden çıkararak “seyahat edilebilir ülkeler” arasına alan İngiltere bu kapsamda, Türkiye’de aşı olanlara otel karantinası zorunluluğunu kaldırılmış fakat bunun yerine ev karantinası ve test zorunluluğu getirmişti.

Alınan bu karara rağmen İngiltere, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen aşı sistemi ve sertifikasını tanımıyor. Bu sebeple, Türkiye’den İngiltere’ye giden aşı olmuş kişiler aşılanmamış sayılıyor ve kaldıkları yerde 10 gün boyunca karantinada olmaları gerekiyor. BBC Türkçe, söz konusu problemi İngiltere Sağlık Bakanlığı’na sordu.

Türkiye aşılama oranında listedeki diğer ülkelerden daha iyi durumda

Türkiye'de aşılananların, 10 gün ev karantinasına ek olarak İngiltere'deki 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırması gerekiyor. İngiltere'nin aşılama sistemini tanıdığı ülkeler arasında ABD, Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Japonya ve Avustralya'nın yanı sıra gelişmekte olan ülkeler de var. İngiltere bu ülkelerden gelen kişileri, yalnızca İngiltere'nin tanıdığı Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca ve Janssen aşılarından yaptırmışlarsa aşılı sayıyor.

Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın verdiği cevaplar arasında; ülkelerde kullanılan aşılar, tam aşılı nüfus oranı, aşı sertifikasının İngiltere'nin standartlarına uyup uymadığı gibi kriterler yer alıyor. Aşı sertifikasının AB tarafından kabul edilmesine ve tam aşılama oranında listedeki diğer bazı ülkelere göre daha iyi durumda olmasına rağmen İngiltere’nin Türkiye’nin aşı sertifikasını neden tanımadığı merak konusuyken, COVID-19 Covid-19 Veri Analisti Tim White, İngiltere'nin aşılama programını tanıma konusundaki kararlarının, kırmızı liste kararlarındaki gibi pek de şeffaf olmadığını söyledi.