Paradromics, geliştirdiği beyin implantını epilepsi tedavisi gören bir hastanın beynine geçici olarak yerleştirdi. Paradromics’in çipi, Michigan Üniversitesi’nde yapılan ameliyat sırasında yaklaşık 20 dakika boyunca insan beyninde test edildi. Paradromics’in geliştirdiği sistem, “Connexus” adıyla tanıtıldı.

Paradromics adlı nöroteknoloji girişimi, beyin-bilgisayar arayüzü (BBA) cihazını ilk kez bir insana uyguladığını açıkladı. Şirket, bu gelişmeyle birlikte klinik test sürecine geçmeye hazırlanıyor.

Paradromics’in geliştirdiği beyin çipi, 14 Mayıs’ta Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir ameliyatta ilk kez bir insana yerleştirildi. Aslında hasta, epilepsi tedavisi için zaten beyin ameliyatındaydı. Şirket bu fırsatı değerlendirerek cihazı geçici olarak yerleştirdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca beyinde kalan çip, işlem sonunda sorunsuz şekilde çıkarıldı.

İlk insan deneğine çip yerleştirdi

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu işlemin cihazın hem güvenli bir şekilde yerleştirilebildiğini hem de sinirsel verileri başarıyla kaydedebildiğini ortaya koyduğu belirtildi. 2015 yılında kurulan Paradromics, klinik denemelere geçebilmek için düzenleyici kurumlardan onay bekliyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından, cihazın uzun vadeli güvenliği ve etkinliğini inceleyen bir insan deneyi başlatılması planlanıyor.

Paradromics’in geliştirdiği sistem, “Connexus” adıyla tanıtıldı. Sistem, özellikle felç nedeniyle konuşma yetisini kaybetmiş bireylerin, bilgisayar üzerinden iletişim kurabilmesini amaçlıyor. Şirket, cihazın bireysel nöron düzeyinde beyin sinyallerini kaydedebildiğini belirtiyor. Paradromics, şimdiye kadar yaklaşık 100 milyon dolar yatırım aldı. Şirketin ayrıca Suudi Arabistan’ın NEOM projesiyle stratejik bir iş birliği gerçekleştirdiği açıklandı. Klinik denemelerin yıl içinde başlaması bekleniyor.