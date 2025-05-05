Neuralink'in ilk ALS deneği Bradford Smith, yapay zeka sayesinde kendi sesinin klonuyla yeniden konuşabildiğini ve beyin sinyalleriyle cihazları kontrol edebileceğini anlattığı bir video paylaştı. Smith, videoyu da beyin sinyalleriyle oluşturup paylaştı.

Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) şirketi Neuralink, yeni katılımcıları dahil ettiği insanlı deneylerinde önemli bir gelişmeye ev sahipliği yaptı. Şirketin üçüncü hastası, aynı zamanda konuşamayan ilk denek ve ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastası olan Bradford G. Smith oldu. Smith, beyin sinyalleriyle yazı yazarak hazırladığı ve yine beyin sinyalleriyle düzenlediği videoda, artık yapay zekâ destekli sesiyle yeniden konuşabildiğini duyurdu.

YouTube üzerinden paylaştığı yaklaşık 10 dakikalık videoda Smith, göz takip teknolojisine kıyasla BCI’ın çok daha kullanıcı dostu olduğunu belirtti. Daha önce sadece düşük ışıkta iletişim kurabilen Smith, artık gün ışığı altında dış mekânda bile rahatlıkla bilgisayarını kullanabildiğini, hatta çocuğunun robotik ödül törenine katılıp orada iletişim kurabildiğini anlattı. “Bu videoyu beynimle yazıyor ve düzenliyorum” diyen Smith, artık dış dünyayla çok daha bağımsız bir şekilde iletişim kurabildiğini söylüyor.

Bradford Smith’in yalnızca beyin sinyalleriyle oluşturduğu video:

Videoda dikkat çeken bir diğer unsur ise Smith’in, yapay zekâ tarafından yeniden oluşturulan orijinal sesiyle konuşması. Bu teknoloji sayesinde Smith, sadece düşünerek iletişim kurabiliyor. Bilgisayar ekranında imleci nasıl hareket ettirdiğini ve cihazlarla etkileşime nasıl geçtiğini gösteren görüntüler, BCI teknolojisinin bireylerin yaşam kalitesini nasıl dönüştürebileceğine dair somut bir örnek sunuyor.

Neuralink, geçtiğimiz haftalarda hasta adayları için dünya çapında bir kayıt formu yayınlayarak PRIME ve CONVOY adlı iki farklı çalışması için başvuru sürecini başlatmıştı. Klinik deneylerine iki ayrı merkezde devam eden şirket, 2026 yılı sonuna kadar 1000’den fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu gelişmelerin ortasında Neuralink, Austin yakınlarında inşa ettiği yeni kampüsünü de tamamlamak üzere.