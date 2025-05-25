Valve CEO'su Gabe Newell'ın kurduğu beyin çipi şirketi Starfish, planlarını açıkladı. Şirketin ilk beyin çiplerinin üretimi bu sene başlayacak. İşte bilmeniz gerekenler.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam’in sahibi olan Valve’ın kurucu ortağı ve CEO’su Gabe Newell, bir süredir beyin-bilgisayar arayüzü konusunda da hamleler yapıyordu. Öyle ki ünlü isim, geçtiğimiz yıllarda “Starfish-Neuroscience” ismi verilen bir girişim kurmuştu. Bu girişim, Elon Musk’ın beyin çipi şirketi Neuralink’e rakip olacaktı.

Şimdi ise Starfish-Neuroscience’ın planları hakkında bilgiler geldi. Şirketin paylaştığı bir blog gönderisinde ilk beyin çiplerinin bu yıl içinde üretilmeye başlayacağı ifade edildi. Ayrıca Starfish’i Neuralink’ten ayıracak bir özelliği olacağı da belirtildi.

Starfish, beyne bir değil birden fazla çip takmanın daha iyi olacağını düşünüyor

Şirketin paylaşımına göre henüz çip için “tam bir implant” demek mümkün değil. Bunun yerine beyin aktivitesini kaydetmek, bilgisayarlarla etkileşime girmek ve beyni uyarmak için tasarlanan bir “elektrofizyoloji” çipiymiş. Şirket, çipi tasarlasa da açıklamasında ona güç verecek sistemlere ve insanlara yerleştirmek için gerekliliklere sahip olmadığını da belirtiyor. Yani çip bu yıl hazır olacak ancak implantlar konusunda henüz bir bilgi yok.

Açıklamada çiplerin hazır olduğunu ve kendileri için yeni ve heyecan dolu yolları açabilecek ortakları bulmakla ilgilendikleri belirtilmiş. Bu da şirketin çipi yerleştirme gibi konular için iş farklı firmalarla iş birliğine gidebileceğinin bir göstergesi. Starfish’in çipi, 2x4 mm boyutunda, 32 elektrot noktası, 18,75 kHz’de 16 eş zamanlı kayıt kanalı, 1.1 mW ile düşük güç tüketimi, hem kayıt hem de stimülasyon yeteneği gibi özelliklerle gelecek.

Çipi Neuralink gibi rakiplerinden ayıran bir özellik de olacak. Öyle ki Starfish’e göre amaçları, rakiplerinden daha küçük ve invaziv bir implant yapıp “birden fazla beyin bölgesine erişim” sağlayan ve pil gerektirmeyen cihazlar sağlamak. Bunu başarıp başarmayacağını zamanla göreceğiz.