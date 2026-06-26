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Dünyada İlk: İnsan Embriyo Modeli, Laboratuvarda Kendi Organlarını Geliştirdi!

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Çinli bilim insanlarının devrim niteliğindeki başarısı ile kendi organlarını geliştirebilen ilk yapay insan embriyo modeli üretildi.

Dünyada İlk: İnsan Embriyo Modeli, Laboratuvarda Kendi Organlarını Geliştirdi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bilim kurgu filmlerindeki o meşhur sahneleri hatırlayın... Sıvı dolu tüplerin içinde büyütülen organlar, laboratuvarda canlanan dokular... İşte o fütüristik dünya, Çinli bilim insanlarının devrim niteliğindeki son başarısıyla gerçeğe dönüştü.

Araştırmacılar, tıp dünyasının bugüne kadarki en büyük gizemlerinden birini çözerek kendi organlarını geliştirebilen ilk yapay insan embriyosu modelini üretmeyi başardı.

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İçerikten Görseller

Dünyada İlk: İnsan Embriyo Modeli, Laboratuvarda Kendi Organlarını Geliştirdi!
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Anne karnındaki gelişim süreci birebir taklit edildi

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Anne karnındaki gelişim sürecinin 14. ile 21. günleri arası, embriyolojinin "kara kutusu" olarak bilinir. Bu evrede hücreler, vücudun temel mimarisini oluşturmak üzere üç boyutlu bir yapıya bürünür. Bugüne kadar laboratuvarda üretilen hiçbir model, doğanın bu kusursuz planını taklit edememiş ve hücreler yönünü şaşırıp rastgele büyümüştü.

Çin Bilimler Akademisi'nden Prof. Yu Leqian ve ekibi, hücresel konumlandırma teknolojisini kullanarak bu durumu değiştirdi. "Disc-Gastruloids" adını verdikleri yapay modeller, doğanın o gizemli aşamasını birebir kopyalamayı başardı.

21 günlük bir insanın hücreleriyle aynı

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Üstelik bu başarı sadece teoride kalmadı. Mühendislik harikası bu modellerin %80’inden fazlasında mucizevi gelişmeler gözlemlendi. Bilim insanları, laboratuvar ortamında kendi kendine ritmik bir şekilde kasılan ilkel bir kalp odacığının oluşumuna tanıklık etti. Sadece kalp de değil; akciğer, karaciğer ve pankreasın temelini oluşturacak yapılar ile ilkel bir sindirim sistemi de bu modelde kendiliğinden gelişti. Hücre analizleri, modelin 21 günlük bir insan embriyosuyla birebir aynı yapıda olduğunu kanıtladı.

Bu tarihi adım, nakil bekleyen binlerce hasta için laboratuvarda sıfırdan organ üretme hayalini hiç olmadığı kadar yakınlaştırdı ama şu aşamada daha gidilmesi gereken çok yol var.

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