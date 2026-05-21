En İyi Araba Ekran-Multimedya Takan Yerler -2026

Oto multimedya sistemleri, sürüş deneyimini hem daha konforlu hem de daha teknolojik hale getiriyor. 2026 yılında araçlarına ekran veya multimedya sistemi taktırmak isteyenler için öne çıkan firmaları bir araya getirdik.

Otomobillerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte multimedya ekranları, geri görüş kameraları, navigasyon sistemleri ve akıllı telefon entegrasyonları sürücüler için önemli bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle Android Auto ve Apple CarPlay destekli sistemler sayesinde araç içi eğlence, iletişim ve navigasyon deneyimi çok daha pratik bir seviyeye ulaştı. Bu nedenle birçok araç sahibi, fabrika çıkışında bulunmayan veya yetersiz kalan sistemleri daha gelişmiş multimedya çözümleriyle değiştirmeyi tercih ediyor.

Ancak kaliteli bir multimedya sistemi kadar montaj işlemini gerçekleştiren firmanın deneyimi de büyük önem taşıyor. Yanlış yapılan bağlantılar elektronik arızalara yol açabileceği gibi cihaz performansını da olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle kullanılan ürünlerin kalitesi, teknik servis desteği ve montaj tecrübesi gibi kriterlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu rehberde, 2026 yılında araçlarına ekran veya multimedya sistemi taktırmak isteyenler için öne çıkan firmaları ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele alıyoruz.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

Araba Ekranı ve Multimedya Sistemi Nedir? Neden Yükseltime Yapılmalı? - 2026

Orijinal Fabrika Ekranı mı, Aftermarket Multimedya mı? Karşılaştırma

Orijinal fabrika ekranları, araçla tam uyumlu çalışmaları, stabil performansları ve üretici desteği sunmaları nedeniyle güvenilir bir seçenek olarak öne çıkarken; aftermarket multimedya sistemleri daha büyük ekranlar, Android işletim sistemi, gelişmiş navigasyon özellikleri ve daha uygun maliyet gibi avantajlar sağlayabiliyor. Doğru tercih, kullanıcının bütçesine, beklentilerine ve aracın teknik altyapısına bağlı olarak değişirken, kaliteli bir ürün seçimi ve profesyonel montaj işlemi her iki seçenekte de büyük önem taşıyor.

Android Auto ve Apple CarPlay: Aftermarket Ekranla Nasıl Çalışır?

Android Auto ve Apple CarPlay destekli aftermarket multimedya sistemleri, akıllı telefonların araç ekranıyla entegre şekilde çalışmasını sağlayarak navigasyon, müzik, telefon görüşmeleri ve mesajlaşma gibi özelliklere kolay erişim sunar. Bağlantı kablolu veya kablosuz olarak gerçekleştirilebilirken, uyumlu bir ekran ve doğru montaj sayesinde sürücüler telefon uygulamalarını araç ekranı üzerinden daha güvenli ve pratik şekilde kullanabilir.

Türkiye'de Araba Ekranı ve Multimedya Takan En İyi Yerler - 2026

İstanbul'da Multimedya ve Ekran Takan Güvenilir Ustalar

Toprak Dizayn Elektronik-4.6 Araçlara multimedya ekranı, navigasyon sistemleri ve çeşitli oto elektronik ekipmanlarının entegrasyonu konusunda hizmet veren işletmeler arasında yer alır. Adres: D Giriş Kapısı, Toprak Elektronik Standı, Sanayi Caddesi/Vadi Sokak 2, Eskidji Bazaar Yenibosna, No:6029, 34197 Bahçelievler/İstanbul.

İletişim numarası: 0542 382 09 17

Miraç multimedya-4.8 Araç içi teknolojileri geliştirmek isteyen sürücülere yönelik multimedya ekranı, geri görüş kamerası ve ses sistemi çözümleri sunan firmalardan biridir. Adres: Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:38, 34355 Avcılar/İstanbul.

İletişim numarası: 0530 569 34 09

Wipower Elektronik-4.7 Otomobiller için multimedya sistemleri, araç içi görüntüleme çözümleri ve çeşitli elektronik donanımların montajı konusunda hizmet veren işletmeler arasında bulunur. Adres: İçerenköy Mahallesi, Sonbahar Sokak No:4/A, 34752 Ataşehir/İstanbul.

İletişim numarası: 0532 494 88 52

OtoMultimedya.Com-4.4 Araçlara modern multimedya ekranları, Android tabanlı bilgi-eğlence sistemleri ve bağlantı çözümlerinin uygulanmasına yönelik hizmetler sunan firmalardan biridir. Adres: Atakent Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi 65B, 34760 Ümraniye/İstanbul.

İletişim numarası: 0535 702 19 19

Demir Usta Ses Ve Görüntü Sistemleri-4.4 Araçlarda ses sistemleri, multimedya ekranları ve görüntü destekli sürüş ekipmanlarının kurulumu konusunda hizmet veren işletmeler arasında yer alır. Adres: PTT Evleri Mahallesi, Manolya Çiçeği Sokağı No:5, 34453 Sarıyer/İstanbul.

Otosessistem-4.7 Araç içi eğlence ve konfor sistemlerini geliştirmeye yönelik multimedya ekranı, oto ses sistemi ve çeşitli elektronik aksesuar çözümleri sunan firmalardan biridir. Adres: Sapan Bağları Mahallesi, Yeni Mithatpaşa Caddesi No:17, 34893 Pendik/İstanbul.

İletişim numarası: 0533 148 29 99

Carvocal Bahçelievler-4.0 Araçlara multimedya ekranı, geri görüş kamerası ve akıllı bağlantı sistemleri entegrasyonu konusunda hizmet sunarak sürüş deneyimini daha teknolojik hale getirmeyi amaçlayan işletmeler arasında yer alır. Adres: Şirinevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı 194/A, 34188 Bahçelievler/İstanbul.

İletişim numarası: (0212) 320 88 99

MÇ multimedya-4.9 Araçlara multimedya sistemleri, oto aksesuar ürünleri ve cam filmi uygulamaları konusunda hizmet veren işletmeler arasında yer alarak araçların konfor ve görünümünü geliştirmeye yönelik çözümler sunar. Adres: Büyük Çarşı Grubu, İkitelli OSB, Güngören–Bağcılar Sanayi Sitesi No:87, 34191 Başakşehir/İstanbul.

İletişim numarası: 0531 302 77 38

Ankara ve İzmir'de Araba Ekranı Yükseltme Hizmeti Veren Servisler

Hangaroto-4.8 Araç içi teknolojileri modernleştirmek isteyen kullanıcılar için multimedya ekranı, navigasyon sistemleri ve çeşitli oto elektronik donanımlarının montajına yönelik hizmetler sunan işletmelerden biridir. Adres: İstasyon Mahallesi, 2304. Sokak No:2/A, 06790 Etimesgut/Ankara.

İletişim numarası: (0312) 245 00 03

EMR Garage Ankara-4.0 Araçlara multimedya ekranı, geri görüş kamerası ve çeşitli elektronik ekipmanların entegrasyonunu gerçekleştirerek sürüş konforunu artırmaya yönelik çözümler sunan işletmeler arasında yer alır. Adres: Macun Mahallesi, Batı Bulvarı, 177. Cadde, Batı İş Merkezi No:19, 06374 Yenimahalle/Ankara.

İletişim numarası: (0312) 251 22 51

Powerbass-5.0 Araçlar için multimedya sistemleri, oto ses çözümleri, cam filmi ve koruyucu kaplama uygulamaları sunarak hem teknolojik hem de estetik iyileştirmelere yönelik hizmet veren işletmeler arasında bulunur. Adres: Şefkat Mahallesi, Dr. Besim Ömer Caddesi No:16/A, 06300 Keçiören/Ankara.

İletişim numarası: 0533 973 15 78

Multimedya Dünyası-4.1 Araçlara Android tabanlı ekranlar, navigasyon sistemleri ve çeşitli multimedya ekipmanlarının kurulumu konusunda hizmet vererek araç içi teknolojik deneyimi geliştirmeye yönelik çözümler sunar. Adres: Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fatih Caddesi No:83, 35220 Konak/İzmir.

İletişim numarası: 0552 601 99 99

Carvocal İzmir-4.5 Araç içi eğlence ve bağlantı sistemlerini geliştirmek isteyen kullanıcılar için multimedya ekranı, geri görüş kamerası ve akıllı sürüş destek ekipmanlarının montajına yönelik hizmetler sunan işletmeler arasında yer alır. Adres: Akarcalı Mahallesi, 1039. Sokak No:130 D:J, 35240 Konak/İzmir.

İletişim numarası: 0533 583 92 94

Power Oto Müzik-4.2 Araçlara ses sistemi yükseltmeleri, multimedya ekran montajı ve çeşitli oto elektronik çözümleri sunarak sürüş sırasında daha gelişmiş bir eğlence deneyimi sağlamaya yönelik hizmet verir. Adres: İstasyonaltı Mahallesi, 8229/1. Sokak, 35620 AOSB, Çiğli/İzmir.

İletişim numarası: (0232) 386 59 98

Araba Ekranı Seçimi: Hangi Marka ve Model Önerilir? - 2026

Pioneer, Sony ve Alpine: Popüler Aftermarket Multimedya Markaları

Pioneer, Sony ve Alpine, aftermarket oto multimedya pazarında en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Bu markalar; yüksek ekran kalitesi, Android Auto ve Apple CarPlay desteği, gelişmiş ses performansı ve geniş araç uyumluluğu gibi özellikleriyle öne çıkarken, kullanıcılar tarafından sundukları güvenilir performans ve uzun ömürlü kullanım nedeniyle sıkça tercih ediliyor.

DSP ve Amplifikatör Entegrasyonu: Ses Kalitesini Artırma

DSP (Dijital Sinyal İşlemci) ve amplifikatör entegrasyonu, araç ses sistemlerinde daha temiz, dengeli ve güçlü bir ses deneyimi elde edilmesine yardımcı olur. DSP, ses frekanslarını ve hoparlör ayarlarını optimize ederken amplifikatör hoparlörlere daha yüksek ve kararlı güç sağlayarak ses kalitesini artırır. Doğru ekipman seçimi ve profesyonel montaj sayesinde müzikler daha net duyulabilir, ses sahnesi iyileştirilebilir ve sistem performansı önemli ölçüde yükseltilebilir.

Bütçeye Göre Araba Ekranı Seçim Rehberi: Uygun, Orta, Premium

Araç multimedya ekranı seçerken bütçe kadar kullanım ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekir. Uygun fiyat segmentinde Navimex, For-X ve Jameson gibi markalar temel multimedya özellikleri ve bütçe dostu çözümler sunarken, orta segmentte Roadstar, Soundmax ve Necvox daha gelişmiş bağlantı seçenekleriyle öne çıkabiliyor. Premium sınıfta ise Pioneer, Sony, Alpine ve Kenwood; yüksek ekran kalitesi, güçlü donanım yapısı, Android Auto ve Apple CarPlay desteği ile gelişmiş ses performansı sunarak en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

Araba Ekranı Kurulumu Fiyatları: 2026 Güncel Karşılaştırma

İşçilik ve Ürün Dahil Toplam Maliyet: Şehir Bazlı Fiyat Tablosu

Şehir İşçilik ve Ürün Dahil Ortalama Maliyet (2026) İstanbul 12.000 - 35.000 TL Ankara 10.000 - 30.000 TL İzmir 10.000 - 30.000 TL Bursa 9.000 - 25.000 TL Antalya 9.000 - 24.000 TL

Araç Modeline Göre Kurulum Zorluğu ve Fiyat Farkı

Araç modeline göre multimedya ekranı montajının zorluk seviyesi ve maliyeti değişiklik gösterebilir. Standart yapıya sahip birçok araçta kurulum işlemi daha kısa sürede tamamlanırken, direksiyon kumandaları, fabrika çıkışlı ses sistemleri, araç içi elektronik modüller veya özel konsol tasarımlarına sahip modellerde ek adaptör ve entegrasyon işlemleri gerekebilir. Bu durum hem işçilik süresini hem de toplam maliyeti artırabilir. Özellikle premium segment araçlarda ve yeni nesil elektronik altyapıya sahip modellerde montajın uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

SSS: Araba Ekranı ve Multimedya Kurulumu Hakkında

Araba Ekranı Taktırmak Fabrika Garantisini Etkiler mi?

Profesyonel şekilde ve araçla uyumlu ekipmanlar kullanılarak yapılan multimedya montajları genellikle aracın genel garantisini etkilemez. Ancak hatalı müdahaleler veya araç tesisatında yapılan uygunsuz değişiklikler bazı elektronik sistemlerle ilgili garanti kapsamını etkileyebileceğinden yetkili servis görüşü alınması önerilir.

Multimedya Kurulumu Kaç Saatte Tamamlanır?

Multimedya ekranı montajı, aracın modeline ve yapılacak ek işlemlere bağlı olarak çoğunlukla 1 ila 4 saat arasında tamamlanır. Geri görüş kamerası, ses sistemi veya ek elektronik entegrasyonların bulunduğu uygulamalarda işlem süresi daha uzun olabilir.

Araç Ekranı Taktıktan Sonra Oluşabilecek Sorunlar Nelerdir?

Kalitesiz ürün kullanımı veya yanlış montaj işlemleri sonrasında bağlantı problemleri, dokunmatik ekran hataları, ses kesintileri veya araç elektronik sistemleriyle uyumsuzluk gibi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle kaliteli ekipman tercih edilmesi ve montajın deneyimli uzmanlar tarafından yapılması önem taşır.