Bilim İnsanları, İnsan Genlerini Maymun Beynine Yerleştirdi

İnsan genlerini maymun beynine enjekte eden Alman ve Japon bilim insanları, işlem gören maymun fetüsünün beyninin boyut olarak yaklaşık iki katına çıktığını açıkladı. Etik kaygılar ve öngörülemeyen sonuçlar nedeniyle deneyin fetal aşamayı geçmesine izin verilmedi.

Bilim insanları, 'Maymunlar Cehennemi' filmini anımsatan bir deneye imza atarak insan genlerini maymun beynine ekledi. Almanya Max Planck Moleküler Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsü ve Japonya Deney Hayvanları Merkez Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları Science dergisinde yayımlandı.

Çalışma kapsamında Alman ve Japon araştırmacılar, insan beynindeki kök hücreleri yönlendiren ARHGAP1 adlı bir geni bir primat türü olarak bilinen marmoset fetüslerinin beynine enjekte etti. Haziran ayında paylaşılan bulgularda primat beyinlerinin biliş ve dilden sorumlu olan neokorteks kısmının yapılan işlem sonrası geliştiği ve büyüdüğü belirtildi.

Maymun beyinleri, boyut olarak yaklaşık iki katına çıktı:

Araştırmacılar tarafından yayınlanan görüntülere göre değiştirilmiş maymun beyinleri, gebeliğin yaklaşık 100. gününde boyut olarak neredeyse iki katına çıktı. Sonuçlar hakkında konuşan çalışmanın yazarı Michael Heide, "Gerçekten de sıradan marmoset beyninin neokorteksinin genişlediğini ve beyin yüzeyinin katlandığını bulduk" dedi.

Yapılan incelemeler sonucu bilim insanları, neokorteksin beynin evrim geçiren en yeni kısmı olduğunu söyledi. İnsan beyninin kütlesinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturan bu kısım, duyu algılaması, motor emirlerin oluşumu, bilinçli düşünme ve dil gibi insanlara özgü yüksek fonksiyonların yürütülmesinde görev alıyor.

Yapılan deney, maymun ceninlerinin daha büyük, daha gelişmiş ve daha insan benzeri beyinlere sahip olmasıyla sonuçlansa da bilim insanları, etik kaygıları ve "öngörülemeyen sonuçlar" nedeniyle maymun fetüslerini sezaryen işlemiyle çıkarmayı tercih etti.

Çalışmanın yazarlarından Wieland Huttner, basın açıklamasında deneyin fetal aşamayı geçmesine ve insan geni taşıyan maymunların doğmasına izin vermenin sorumsuz ve etik dışı olacağını söyledi.