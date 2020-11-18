Beyin ile Evren Haritasının Ürkütücü Boyuttaki Benzerliği

İtalya'da bir astrofizikçi ile beyin cerrahı, evren ile beyin arasında ürkütücü benzerlikler olduğunu fark etti. Evrenin haritasını çıkarıp bunu beyin dokusuyla yan yana getiren bilim insanları, beyin yakacak türden bir çalışmaya imza atmış oldular.

İnsan beyninin ne kadar karmaşık bir yapısının olduğu ve hala öğrenilmesi gereken onlarca şeyin varlığı sugötürmez bir gerçek. Benzer bir şekilde ucu bucağı olmayan evren de oldukça karmaşık ve sırlarla dolu. Ancak bu iki olgu arasındaki tek benzerlik, gizemlerle dolu olmaları değil. Bir beyin cerrahı ile astrofizikçi tarafından yapılan ilginç bir çalışma, beyin ile evrenin görünüş açısında da birbirine büyük benzerlikler gösterdiğini ortaya koyuyor.

İtalya'daki Bologna Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren astrofizikçi Franco Vazza ve beyin cerrahı Alberto Feletti tarafından yapılan çalışma sonucu insan beyni ile evrenin haritasını çıkarıldı. Elde edilen görüntülerin birbirine ürkütücü seviyede benziyor oluşu, az sonra göreceklerinizin beyin mi evren mi olduğunu anlarken zorlu anlar yaşatacak türden.

İşte beyin ile evren arasındaki o benzerliğin gösterildiği haritalar

Yukarıda, birbirine çok fazla benzeyen iki farklı görüntü yer alıyor. Bu görüntülerin her ikisi de sanki beyindeki sinir ağlarını gösteriyor gibi değil mi? Ancak durum pek de böyle değil. Yukarıdaki görsellerden bir tanesi insan beyninin yapısını, diğeri ise evrenin haritasını gösteriyor. Peki hangisi beyin, hangisi evren dersiniz?

Beyin ile evren arasında yapısal olarak çok büyük farklar var. Ancak iş benzerliklere geldiği zaman da oldukça dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkıyor. Örneğin bir insan beyninde 69 milyar civarında nöron bulunuyor. Evrenin gözlemlenebilen son noktasına kadarsa 100 milyar civarında galaksi olduğu biliniyor. Ancak benzerlikler bunlarla da sınırlı değil. Mesela beyindeki nöronlar, birbirlerine bir şekilde bağlı. Benzer bir şekilde evrendeki galaksiler de birbirleriyle bağlı durumdalar. Bağların kopup dengenin bozulması ise her iki olgu için de oldukça sıkıntılı sonuçlara yol açacak türden.

Beyin nöronlarının birbirlerine bağlı oluşu, bu nöronlar arasında bir iletişim olduğunu ortaya koyuyor. İşte yapılan araştırmalar, evren içerisindeki galaksilerde de benzer bir iletişimin varlığını açıklıyor. İşin daha da ilginç yanı, beyindeki nöronlar arasındaki iletişim, nöronun toplam kütle ve enerji içeriğinin yüzde 25'i kadar. Biraz daha şaşıracaksınız biliyoruz ancak galaksiler arasındaki iletişim miktarı da sistemin kütle ve enerji içeriğinin yüzde 25'i kadar gerçekleşiyor.

Beyin ile evrenin benzerlikleri bunlarla da sınırlı değil. Örneğin beynin yüzde 77 kadarı sudan oluşuyor. Evrenin yüzde 72'sinde ise karanlık enerji var. Her iki olgunun tamamen farklı yapılarda olmasına rağmen oranların bu denli yakın çıkması, beyin ile evren arasındaki benzerliğin ne kadar büyük olduğunu anlamaya yetiyor.

İşte beyin ile evren arasındaki görüntü benzerliğini gösteren başka bir fotoğraf

Beyin ile evren arasında çok büyük bir boyut farkı var. Hal böyle olunca da bilim insanları, beyin dokusu ile evren haritasını farklı oranlarda ölçeklendirip, ikisini yan yana getirmeye çalıştılar. Yapılan çalışmalar sonucunda da işte yukarıda gördüğünüz fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğrafa baktığınızda, sanki sağdaki resim beyindeki sinir ağlarını gösteriyormuş gibi görünüyor. Ancak durum bunun tam tersi. Yukarıdaki fotoğrafın sol kısmında yer alan görüntü beyin dokusunu, sağ kısmında yer alan görüntü ise evrendeki galaksilerin birbirleriyle olan bağlarını gösteriyor.

Son olarak, haberimizin en başında paylaştığımız görselde sizlere, hangi görüntünün beyne hangisinin evrene ait olduğunu sormuştuk. Birbirine aşırı derecede benzeyen o görselin sol kısmındaki kırmızı renkli görüntü beyni, sağ kısmındaki daha çok morla bezeli görüntü ise evreni temsil ediyordu. Peki o görüntüye bakıp sorumuzu yönelttiğimiz anda doğru cevap verebildiniz mi? Sizleri "Yorumlar" kısmına bekliyoruz...