Horlama sesi, insanı uykusuz bırakan, oldukça sinir bozucu bir sestir. Hele bir de horlayan siz değilseniz!

Sahi, ya siz de bu grubun içindeyseniz ama sadece horladığınızı anlamıyorsanız?

Bilimsel araştırmalara göre insan, kendi horlama sesini duymuyor. Peki sizce neden? Cevabı merak edenler aşağıya toplansın.

Kendi horlamasını duymamak, neredeyse çoğu kişinin deneyimlediği bir durumdur.

Uyku sırasında havanın burun veya ağızdan düzgün bir şekilde geçememesi nedeniyle oluşan horlama genellikle derin uyku evresinde başlar. Peki, insanlar neden kendi horlamalarını duymakta zorlanır?

Öncelikle, uyku esnasında kişinin beyin aktivitesi ve uyanma eşiği önemli bir rol oynuyor. Uyku sırasında beyin, çevresel uyarıcılara karşı daha az hassas olabilir. Bazı insanlar kendi horlamalarının sesini duyup uyanabilirken, bazıları da bu sesleri algılayamaz. Bu farklılık ise bireylerin uyarılma eşiklerinin farklı olmasından kaynaklanır.

Bir başka önemli etken ise horlamanın yoğunluğu ve türüyle ilgilidir.

Horlamanın ses hacmi, kişinin uykusunu ne kadar etkileyebileceğini belirliyor. Bazı insanlar, hafif gürültülerle bile uyanabilirken gürültülü sesler, REM uykusu sırasında daha az etkili olabiliyor. Rüyaların yoğunlaştığı, beynin aktif olduğu REM uykusunda uyanma eşiği düşüyor.

Kendi horlamamız, beynimiz tarafından sürekli duyulan ve alışılmış bir ses olarak algılandığı için, bu sesin varlığına rağmen uyanmamıza neden olmaz.

Bununla birlikte, uyku apnesi gibi sağlık sorunları olan kişilerde horlama, uyku kalitesini etkiliyor.

Bu kişiler genellikle horlamalarından haberdar olmayabilirler. Uyku apnesi gibi durumlar, kişinin horlamasını ve genel uyku düzenini etkileyerek, kişinin bu seslere karşı algısını azaltabilir.

Beynimiz, belirli seslere bir süre sonra alışabiliyor. Bu alışma, özellikle horlama gibi sürekli ve tekrar eden seslerde sıkça görülüyor. Alışma süreci, beynimizin bu seslere karşı daha az duyarlı hâle gelmesine neden olur. Diğer bir deyişle, beynimiz kendi horlamamıza karşı duyarsızlaşır ve bu sesleri fark etme eşiğimiz yükselir.

Bu gibi sebepler bir araya geldiğinde kişinin kendi horlamasını duymaması, uyku aşamasındaki beyin aktiviteleri, uyanma eşiği ve seslerin türü gibi çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle açıklanabiliyor. Her bireyin uykuda çevresel uyarıcılara karşı verdiği tepki farklı olduğu için bazı insanlar kendi horlamalarını duyabilirken, diğerleri bu seslere karşı tamamen kayıtsız kalabiliyor.

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