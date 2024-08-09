Uykuda Bir Yerden Düşüyormuş Gibi Hissetmemizin Altında Yatan Sebep

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Tam uykuya dalmak üzereyken ya da uykunun ortasında ara ara hepimizin yaşadığı bir şey vardır. Tabii ki bu, bir yerden düşüyormuş hissi! Peki bunun sebebi nedir?

Bir yerden düşüyormuş gibi hissetmek bazılarımızın alıştığı rahatsız edici olmayan bir durum olsa da bazılarımızı oldukça tedirgin eder ve uykudan uyandıracak kadar korkutur.

Gelin, neden böyle bir şey yaşadığımıza bakalım.

Uykuda düşme hissi, yaygın karşılaşılan bir durumdur.

düşüyormuş hissi

Bu hisse, istemsiz kas hareketleri sebep olur. Uyku sırasında vücudun işlevlerinde bazı değişiklikler olur. Uykunun farklı evreleri vardır ve bu evrelerde vücut işlevlerinde görülen değişimler de birbirinden farklıdır.

Örneğin, uyku ile uyanıklık arasında kolayca geçiş yapılan birinci evrede gözler yavaş hareket eder ve kasların etkinliği azalır. Düşme hissi de büyük oranda uykunun bu evresinde karşımıza çıkar.

Ayrıca araştırmacılar düşme hissinin, uyanıklık ve uyku durumları arasındaki geçiş sırasında, kol ve bacak kaslarındaki sinir hücrelerinin doğru şekilde çalışmamasından kaynaklandığını ileri sürer.

Üçüncü bir görüş ise bu durumun, sıradan bir koruyucu refleks olduğudur.

düşüyor hissi

Bu düşünceye göre uykuya geçiş sırasında beyin, kas etkinliğindeki azalmayı ve kasların gevşemesini vücudun gerçekten düştüğü şekilde algılar. Vücudun kendini koruyabilmesi için de kaslara, kasılma mesajı gönderir.

Yani uyku sırasında yaşadığımız bu düşme hissi, oldukça normaldir. Ancak aşırı stres, kafein tüketimi ve uykusuzluk, bu hissin daha sık yaşanmasına neden olabilir. 

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