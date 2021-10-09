İnsanlar Karantina Sonrasında Daha Fazla Oyun Oynuyor

Zorlu geçen karantina döneminde evlere tıkılınca zaman geçirmek adına hepimiz farklı bir uğraşa merak sardık. Kimimiz kendisini kitaplara, kimimiz örgüye, kimimiz ise dizi ve film izlemeye verirken, çok büyük bir kısım da kendisini video oyunlarına kaptırdı. Ancak yapılan bir araştırmaya göre video oyunu oynayanların sayısı karantina sonrasında bile artmaya devam ediyor.

Pandemiyle birlikte gelen uzun karantina dönemlerinde en çok artışın yaşandığı eğlence mecralarında birisi de doğal olarak video oyunlarıydı. Günümüzde ise (şimdilik) artık karantinalar kalktı ve insanlar eskisine göre daha rahat bir şekilde dışarıya çıkabiliyor.

Ancak görünen o ki video oyunları insanların zamanını her zaman olduğundan daha fazla işgal etmeye devam ediyor.

Yaşlılar, gençlere oranla daha çok oyun oynuyor

Bir piyasa araştırma şirketi olan NPD Group’un yapmış olduğu ‘2021 Evolution of Entertaintment’ raporuna göre 2020 yılında oyun oynamak için harcanan sürede 2019’a oranla kayda değer bir artış yaşandı. Bu artışla birlikte ABD’de 12,7 olan haftalık ortalama oyun saati artarak 14,8’e yükseldi.

Evet, nüfusun çok büyük bir bölümünün pandemi sebebiyle karantinada evlerine kapandığını düşündüğümüzde bu oldukça anlaşılabilir bir artış; ancak asıl ilginç olan durum tam olarak bu noktada devreye giriyor. 2021 yılı itibariyle bu haftalık ortalama 14,8 olan oyun saati, dışarı çıkmakta daha özgür olmamıza rağmen haftalık ortalama 16,5 saate çıkmış bulunmakta. Daha da tuhaf olan şey ise bu artışın 18-34 yaş grubunda değil de daha olgun olan 45-64 yaş grubunda yaşanmış olması.

Video oyunları sadece gençlere değil, her yaştan oyuncuya hitap ediyor

NPD, raporda "2019'da bu yaş grubundaki tüketicilerin %65'i haftada yaklaşık 9 saat oyun oynadı. Bu, 2020'de önemli ölçüde sıçrayarak haftada yaklaşık 12 saat oynayan %69'a çıktı ve bu yıl da yaklaşık 16 saat oyun ile %75'e çıktı " ifadelerine yer vererek yaşanan artışa vurgu yaptı. Ancak NPD’ye göre yaşlı oyuncuları oyunlara bağlayan tek faktör eğlence değil.

Firmada analist olarak çalışan Mat Piscatella, durumla ilgili olarak “Piyasada oyun oynayanların oranındaki genel düşüşe rağmen, 45-64 yaşındaki oyuncuların oyun oynamak için harcadıkları süre artmaya devam etti. Açıkça oyun, çocuklara ve gençlere ait bir segment değil; her yaştan oyuncuya hitap eden bir segment." şeklinde konuştu.

Bütün bunlara ek olarak NPD, 2021 yılında video oyunu oynayan toplam Amerikalı oranının, 2020’deki %79’dan %76’ya gerilediği açıkladı.