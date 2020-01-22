İnsanlar Neden Diğer Canlılardan Daha Yavaş Koşuyor?

Bu zamana kadar koşarak en yüksek hıza ulaşabilen insan olan Usain Bolt, 37.6 km/saat hıza erişebilmişti. Peki Usain Bolt’un rekoru kırılabilir mi? Ya da başka türlü sormak gerekirse; bir insan en fazla ne kadar hızlı koşabilir?

Usain Bolt, 2009 yılında katıldığı 100 metre koşusunda 37.6 km/s hıza ulaşarak Dünya rekorunu kırmıştı. Usain Bolt’un ardından Brezilyalı futbolcu Bruno Enrique, 38 km/s hıza ulaşarak en hızlı futbolcu oldu. Biri futbolcu diğeri atlet olan iki sporcu, bu hızlara ulaşmak için bacaklarından ve tendonlarından güç aldılar. Tıpkı diğer insanlar gibi...

Usain Bolt ve Bruno Enrique bile olsa, insanların koşarak ulaşabilecekleri hızın bir sınırı var. Ulaşabileceğimiz hızın bir sınırı olmasının ana nedeni, sadece iki bacağımızın olması. 2010 yılında yapılan bir çalışma, insan vücudunun daha yüksek hızlara ulaşması için sahip gereken özellikleri sıraladı.

Çalışmanın yazarlarından olan Southern Methodist Üniversitesi’nden biyomekanik araştırmacısı ve fizyolog Peter G.Weyand, insanların koşarken elde ettiklerin hızın, kesin olarak bir sınırı olduğunu söylüyor. Weyand, insanların daha hızlı koşabilmesi için koşarken ayakların yere değdiği kısa anlarda daha büyük kuvvet yaratması gerektiğini belirtiyor.

Peter G.Weyand, “İki ayaklı koşucular için tek bir mekanik sınıra işaret etmem gerekirse, yaptığımız çalışmalardan bunun yere minimum ayak temas süresi olduğunu söyleyebilirim. Usain Bolt gibi çok hızlı olan bir insan, toplam adım süresinin yaklaşık yüzde 42 ya da 43’ünü yerde geçiriyor. Bu süre, dört ayaklıların koşarken yerde geçirdikleri sürenin üçte ikisine denk” dedi.

Koşarken ayaklarımızın toprağa kısa temasında bacaklarımız bizi, hem ileri hem de vücut ağırlığımızı telafi etmek için yukarı doğru itmelidir. Dolayısı ile bacaklrımız kısa sürede çok fazla güç üretmek durumunda kalıyor. Peter G. Weyand, bu nedenle insanların patenle, koşarkenkinden daha hızlı hareket edebileceklerini belirtiyor. Weyand, patenlerin dört ayaklı koşucularda olduğu gibi itme gücünün bir kısmını bacaklardan aldığını açıkladı.

Araştırmacı Peter G. Weyand ile görüşen New York Times’tan Randall Munroe, insanların daha hızlı koşabilmesi için Weyand’a dört seçenek sundu. Munroe, daha uzun bacaklar, geniş kalçalar, ekstra bacaklar ve ekstra dizlerin insanları daha hızlı hale getirip getiremeyeceğini sordu.

Randall Munroe’nun insanların daha hızlı koşabilmesi için sunduğu seçeneklerden olan fazladan dizin, ayakla vücut arasındaki mesafeyi artıracağından yeterli olmayacağını söyleyen Weyand, fazladan dizlerin aksine verimsiz olacağını belirtti. Weyand, geniş kalçaların da daha hızlı bir anatomi için verimsiz olacağını söylüyor.

Peter G. Weyand, daha uzun bacakların, daha yüksek hızlara ulaşmak için çok daha yararlı olacağını belirtiyor. Ama bacak sayısının artırılmasının daha hızlı koşmak çok ama çok da yararlı olacağının da altını çiziyor.

Dr.Weyand, “Önemli olan adımların yerle daha fazla temas etmesidir. Yaptığımız her şeyde, robotlar, yapay uzuvlar; hepsi için bu önemli bir fiziksel prensiptir” dedi.

Peter G. Weyand’ın da yazarlarından olduğu çalışma, hızlı koşabilecek robotların geliştirilmesi için önemli bir referans olabilir. Weyand’ın çalışmasına göre dört ayaklı robot tasarımlarının, iki ayaklı tasarımlara göre çok daha hızlı olabilir.