Bilim insanları, özel bir ayak sistemine sahip yeni bir örümcek robot ürettiler. Bu robot, sahip olduğu özel yapıdaki ayaklarla duvarlara tırmanabiliyor. Benzerlerinden farklı bir sistemle çalışan robot, vantuzlu robotların başarısız olduğu pürüzlü yüzeylerde tam başarı sağlıyor.

Robotlar, uzunca bir süredir hayatımızın içerisindeler. Kimi zaman sektörel anlamda kullanılan robotlar, kimi zamansa daha çok gündelik yaşama yardımcı olmaları için üretiliyorlar. Şimdiyse sizlere, dünyanın en yüksek binalarına bile tırmanabilecek şekilde tasarlanan bir örümcek robottan bahsedeceğiz. Üstelik bu robot, sahip olduğu sistem sayesinde tırmanmak istediği yüzey pürüzlü bile olsa sorun yaşamıyor.

Aslına bakacak olursak mühendisler, geçtiğimiz dönemlerde vantuzlu bir robot zaten geliştirmişti. Bu robotlar; cam gibi pürüzsüz yüzeylere sorunsuz bir şekilde tırmanabiliyordu. Ancak iş, pürüzlü yüzeylere geldiğinde istenilen sonuç elde edilemiyor, vantuzun vakum sıkıntısı yüzünden robotlar başarısız oluyordu. Ancak bu sorun, geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte tarih olmuş durumda.

özel bir vantuz sistemine sahip olan örümcek robot

Yeni nesil örümcek robotun sahip olduğu vantuz, akışkan fiziğinden faydalanıyor. Şöyle ki; robotun bulunan özel ayakları, dairesel yapının içerisinde sürekli olarak su çeviriyor. Dönen su, vakumun gücünü daima maksimum seviyede tutuyor ve böylelikle robot, zemin ne durumda olursa olsun tutunmakta herhangi bir sorun yaşamıyor. Örümcek robotta uygulanan tekniğe, sıfır basınç farkı deniyor.

Amerikan Fizik Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını yürüten ve bu sistemin kullanılmasında büyük emekleri olan Xin Li, yeni nesil robotlarının hemen her türlü sorun için kullanılabileceğini söylüyor. Yani bilim insanları, örümcek robotu tasarlarken bu robotun hangi uygulamalarda kullanılacağından çok, tüm yüzeylerde kullanılabilmesine odaklanmış ve amaçlarına ulaşmış durumdalar.

Bilim insanlarının yeni projesinin en etkileyici tarafı, suyu döndürmek için çok az güç harcıyor olması. Üstelik örümcek robotun ayak yapısı, benzerlerine oranla da bir hayli küçük ve hafif bir şekilde tasarlanmış. Yani yeni nesil örümcek robot, benzerlerine yakın bir performans sunuyor ancak benzerlerinde görülmemiş bir vakumlama teknolojisi içeriyor.

Örümcek robotun tek sorunu, döndürülen suyun neden olduğu su tüketimi. Bilim insanları şimdi, bu su tüketimini minimalize ederek örümcek robotun sadece kendi deposundaki suyu kullanması için çalışmalarını sürdürüyorlar. Eğer bu sorun da giderilebilirse söz konusu örümcek robot, herhangi bir su bağlantısına ihtiyaç duymayacak ve böylelikle de çok daha yükseklere çıkabilecek.