İnsanlar ve Köpekler, 11,500 Yıl Önce Beraber Avlanıyordu

İnsanların sadık dostu olan köpeklerle bağı onbinlerce yıl öncesine dayanıyor. Yeni keşfedilen bulgulara göre, insanlar ve köpekler yaklaşık 12 bin yıl önce yan yana avlanmaya başladı.

Ürdün’ün kuzeyinde, insanların ve köpeklerin yaklaşık 12 bin yıldır ‘omuz omuza’ avlandığını gösteren arkeolojik kalıntılar bulundu.

Araştırmacılar, bölgede bulunan hayvan kemiklerinin köpeklerin varlığına işaret ettiğini söyledi. Shubayqa 6 Yerleşkesi'nde ölen tavşanların sayısının, köpeklerin kayıtlarda ortaya çıktığı zamanlar boyunca arttığı da edinilen bilgiler arasında.

Yapılan yeni araştırmalar, insanların, köpeklerin takip ve avlanma yeteneklerini keşfetmesinin düşünülenden daha önce gerçekleştiğini ve köpeklerin küçük avları yakalamada kullanıldığını ortaya koydu. Yakın Doğu’da insanların köpekleri 14 bin yıl önce evcilleştirdiği biliniyor fakat hangi amaç için evcilleştirdikleri konusu belirsizliğini koruyor.

Araştırmanın yazarlarından hayvan arkeoloğu Lisa Yeomans, Shubahyqa 6’da bulunan kemiklerin insanlar tarafından hazmedilemeyecek kadar büyük olduğunu ve bu kemiklerin sadece köpekler tarafından sindirilebileceğini belirtti.

Yeomans araştırma sonuçlarıyla ilgili “Köpekler yerleşkelerin sınırlarında tutulmuyordu, günlük yaşamla entegre hale gelecek kadar yakın yaşıyorlardı ve etrafta serbestçe dolaşmalarına izin veriliyordu, attıkları kemiklerle onları besliyorlardı” ifadelerini kullandı.

Kemikler üzerine yapılan analizlerde, yabani tavşan ölümlerinin köpeklerin yerleşkeye gelmesiyle birlikte arttığı gözlemlendi. İnsanlar ayrıca kemirgenleri de avlayarak hem etlerinden hem de kemiklerinden faydalanıyorlardı.

Yeomans “Köpekleri tavşan, tilki gibi küçük ve atik hayvanları avlamak için kullanıyorlardı ve bu da bizim topladığımız delilleri doğrular nitelikte” şeklinde konuştu. Araştırmacılar, avlanmada köpeklerin kullanılmasının avlanma tekniğini de değiştirmiş olabileceğini ifade etti.