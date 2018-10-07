Köpeklerin Sahiplerine 'İyi ki Varsın' Deme Yolları

İnsanlar ile köpekler arasındaki ilişki asırlardır sürüyor. Bununla beraber bazı insanlar halihazırda, köpeklerin davranışlarını anlama konusunda oldukça başarılı.

İnsanların en iyi dostlarından olan köpekler, kendilerini ifade etmek için birçok yol kullanmakta. Bunlardan en bariz olanları; oyun istediklerini belirtmek için kuyruklarını sallamaları, ödül maması veya ilgi istediklerini belirtmek için acındırıcı bakışları.

Köpeklerin kendilerini ifade edişlerinin, insan-vari davranışlara sahip olması uzun yıllardır bilimsel araştırmaların konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, köpeklerin beyinlerinin duyguları kontrol eden kısmının yapısı, insanlarınkiyle tamamen aynı. Bu yazımızda ise köpeklerin hangi davranışlarla, neyi anlatmaya çalıştıklarını derledik.

1. Gözlerinize dik dik bakmaları

Köpeklerin "Seni seviyorum." deme yollarından birisi ise gözlerinizin içine dik dik bakmaları. Bilim adamlarının araştırmalarına göre gözlerinizin içine dik dik bakmaları, köpeğiniz ve sizin aranızda olan bağı güçlendirmekte. İki insanın birbiriyle konuşurken gözlerinin içlerine bakmaları gibi.

2. Oyuncaklarını size getirmeleri

Eğer köpeğiniz kendi oyuncağını size getiriyorsa bilmelisiniz ki, köpeğiniz size ölçülemeyecek kadar değer veriyor. Köpekler için oyuncaklar oldukça önemlidir. Öyle ki yabancı kişiler yakınlarına geldiğinde oyuncaklarını saklama eğilimindedirler. Köpeğinizin oyuncağını size getirmesi, size tamamen güvendiğinin ve sizin yanınızda kendini güvende hissettiğinin göstergesidir.

3. Esnediğinzde köpeğinizin de esnemesi

Yapılan araştırmalara göre köpekler yakın bağ kurdukları kişiler esnediklerinde, kendilerinin de uykularının geldiğini düşünerek esnemeye başlıyorlar. İsterseniz siz de köpeğinizin yanında esnediğinizde, köpeğinizin esneyip esnemediğini kontrol edebilirsiniz.

4. Köpeğinizin sizinle beraber uyuması

Eğer köpeğiniz sizin yatağınızda uyuyorsa sakın kızmayın. Zira yatağınızda uyumasının sebebi size karşı sadık olmasından kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalara göre köpeğinizle beraber uyumak, uyku kalitenizi artırırken aynı zamanda kendinizi güvendee hissetmenizi sağlıyor.

5. Köpeğinizin kuyruğunu sallaması

Kuyruk sallamak, neredeyse köpeklere özel bir dil. Köpeklerin kuyruklarını sallamaları yüzlerce anlama gelebilmekte. Kuyruk sallamanın genel anlamı ise köpeğinizin sizinle iletişime geçmeye hazır olması.

6. Kaşlarını kaldırıp dillerini göstermeleri

Yapılan araştırmalara göre insanlar köpeklere baktığında, köpeklerin yüzlerinde çeşitli ifadeler ve mimikler oluşmakta. Bunlara örnek olarak; kaşlarını kaldırmaları, daha sevimli gözükmek için gözlerini büyütmeleri ve dillerini çıkarmaları verilebilir.

7. Size sarılmaları

Yapılan bütün araştırmalar sonucunda, köpeklerin sarılmayı çok ama çok sevdikleri düşünülmekte. Köpekler sarıldıklarında sahibiyle olan bağlarını güçlendirirken hem rahat hem de güvenli hissetmekteler.

8. Size yaslanmaları

Köpekler, doğaları gereği, sürü olarak gezerler ve yakınlık isterler. Eğer köpeğiniz size güveniyorsa ve sizi seviyorsa, üzgün olduğunda size yaslanıp/üzerinize atlayıp destek isteyecektir. Diğer bir deyişle köpeğiniz sizi koruyucusu olarak görmektedir.

9. Kafasına dokunmanıza izin vermeleri

Köpeğinizin sizi sevdiğinin en belirgin kanıtlarından biri ise kafasına dokunmanıza izin vermeleridir. Genelde köpekler kafalarına dokunulmasını tehdit olarak algılamaktadır. Eğer köpeğiniz kafasına dokunmanıza izin veriyorsa, bu, köpeğinizin size güvendiğinin bir göstergesidir.

10. Ondan uzaklaşmanızı sakince izliyorsa

Eğer siz evden ayrılıyorken köpeğiniz, sizin gitmenizi sakince izliyorsa, geri geleceğinize güveninin tam olduğunun göstergesidir.

11. Geri döndüğünüzde sevinçten havalara uçuyorsa

Uzun süren bir mesaiden sonra eve döndüğünüzde köpeğiniz üzerinize atlıyorsa, bilin ki çok seviliyorsunuz. Bu durum köpeğinizin mutluluk hormonu olan oksitosinin seviyesini yükseltirken, stres hormonu olan kortizolun oranını düşürür. Sahibinin geri dönmesi köpekler için günün en mutlu anlarından biridir.

Bu yazımızda size, köpeklerin sahiplerine olan sevgilerini nasıl gösterdiklerini anlattık. Köpeğinize bundan sonra daha dikkatli bakarsanız, yazımızda bahsettiğimiz davranışları köpeğinizin de uyguladığını ve size "Seni seviyorum." mesajını ilettiğini fark edebilirsiniz.