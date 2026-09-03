Rusya'da Bir İnsansı Robot, Kendisini İten Müşteriye Saldırdı! [Video]

Rusya'daki bir teknoloji mağazasında yer alan Unitree G1 modeli insansı robot, kendisini iten müşteriye saldırdı.

Rusya’da bir teknoloji mağazasında sergilenen Unitree G1 modeli insansı robot, kendisini iten bir müşteriye fiziki karşılık vermeye çalışarak sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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İtildikten hemen sonra savunma pozisyonuna geçip tekme atmaya benzeyen hamleler sergileyen robot, çevredeki kişilerin araya girmesiyle güçlükle durduruldu. Olayın kurgusal bir gösteri mi yoksa teknik bir arıza mı olduğu henüz netlik kazanmazken, görüntüler robotların kamusal alanlardaki güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

Bir anda dövüş pozisyonuna geçti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Çin merkezli Unitree firması tarafından üretilen iki ayaklı robotun, önünde duran bir kişinin fiziksel müdahalesine anında tepki verdiği görülüyor. Dengesini sağladıktan sonra karşısındaki kişiye yönelen Unitree G1, dövüş sporlarını andıran hareketler yaparak tekme savurma hamlesinde bulundu.

Çevredeki kişilerin müdahalesiyle robot kontrol altına alınarak kapatıldı ancak robotun sergilenme anında hangi yazılım modunda olduğu ya da bu tepkinin özel bir gösteri programından mı yoksa bir güvenlik arızasından mı kaynaklandığı henüz doğrulanmadı.

İnsan hareketlerini taklit etme yeteneğine sahip bu tür fiziksel sistemlerin mağaza, fuar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bulunması risk başlığını gündeme getiriyor. Küçük ve hafif modellerin dahi kontrol dışı hareketleri yaralanmalara yol açabilecekken, daha güçlü motorlara sahip endüstriyel insansı robotlarda yaşanabilecek benzer durumların ciddi sonuçlar doğurabileceği söyleniyor.