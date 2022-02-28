2012 yılında kurulan ve yüzlerce küresel markaya kolaylık sağlayan Insider, 121 milyon dolar yatırım alarak Türkiye'nin yeni unicorn şirketi oldu. Insider'ın değeri, bu yatırımla birlikte 1 milyar doları aştı.

Toplamda 25 ülkede hizmet veren yerli şirket Insider, bugün oldukça önemli bir haberle gündeme taşındı. Markalara entegre Büyüme Yönetim Platformu sunmak konusunda dünyada bir ilk olan şirket, QIA’in liderlik ettiği Seri D yatırım turunda Riverwood Capital ve Sequoia Capital’dan toplam 121 milyon dolarlık yatırım aldı.

Insider, aldığı bu yatırımla birlikte değerlemesini 1 milyar doların üzerine çıkararak unicorn şirket unvanını elde etti. Unicorn unvanını elde eden sayılı Türk şirketleri arasına katılan Insider, 2018 ve 2020 yıllarında Sequoia Capital’dan aldığı yatırımlarla Seri B ve Seri C yatırım turlarını tamamlamıştı.

15'ten fazla algoritmayla markalara büyük kolaylıklar sağlanıyor:

Insider, markalara sunduğu Çok Kanallı Büyüme Yönetim Platformu ile pazarlama uzmanlarının dijital kanalları tek bir platform ile entegre etmesini, kullanıcı verilerinin birleştirilmesini, kullanıcıların gelecek davranışlarını makine öğrenimi destekli öneri motoruyla tahmin etmesini sağlıyor. Platform, 15’ten fazla yapay zeka algoritmasına ev sahipliği yapıyor.

Insider, günümüzde UNIQLO, Singapore Airlines, Marks & Spencer, Estée Lauder, Virgin, Samsung, Carrefour, Dominos, Toyota, Newsweek, Avon, MediaMarkt, AVIS, Allianz, BBVA, IKEA ve CNN gibi pek çok lider isimden oluşan 800’den fazla küresel markaya hizmet veriyor.