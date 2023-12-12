Insomniac Games siber saldırıya uğradı. Büyük çaplı saldırı ile çalışanlara ait kimlikler, ıslak imzalı evraklar, oyunlarla ilgili çizimler ve yaklaşmakta olan Wolverine temalı oyun ifşa oldu. Korsanlar, veriler için 50 BTC istiyor.

Piyasaya sürdüğü Spider-Man oyunları ile oyuncuların gönüllerinde taht kuran Insomniac Games, siber saldırıya kurban gitti. Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri verileri de servis ettiler. Bu siber saldırı, Insomniac Games'in oyunlarını oynayan oyuncular için çok da önemli değil ancak şirket çalışanlarına ait veriler ile bir süredir üzerinde çalışıldığı bilinen Wolverine temalı oyun, ifşa olmuş durumda.

Insomniac Games'e saldıran hack grubu, "Rhysida" ismiyle tanınıyor. Insomniac Games'i tehdit de eden bilgisayar korsanları, 7 gün içerisinde istenen paranın ödenmemesi hâlinde, verilerin kamuya açık bir şekilde paylaşılacağını duyurmuş durumdalar. Saldırganların talebi ise 2 milyon dolara denk gelen 50 adet Bitcoin (BTC).

Çalışanlara ait kimlik bilgileri ile Wolverine oyunundan görüntüler ele geçirildi

Siber güvenlik araştırmacıları, Rhysida'nın sızdırdığı örnek verilere ulaştılar. Açık konuşmak gerekirse bu sızıntı, oldukça ciddi sonuçlara yol açabilir gibi görünüyor. Zira bazı şirket çalışanlarına ait kimlik kartlarına ait görüntüler, oyunlarda kullanılmak üzere hazırlanan karakter tasarımları, Wolverine temalı oyundan görüntüler ile oyunla ilgili açıklamalar, şirket içi e-postalar ve hatta ıslak imzalı evraklar bile sızdırılmış durumda.

Insomniac Games'in sosyal medya hesapları ile resmî internet sitesini inceledik ama saldırı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadıklarını görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse ekip için zaman daralıyor zira bilgisayar korsanları, şirkete ait verileri her an başka birisine de satabilirler. Dahası, bu verilerin tamamının kamuya açık şekilde paylaşılması olasılığı da bulunuyor. Şirketin ne yapacağı merak konusu...