Instagram, yakın zamanda hayata geçecek değişiklikle birlikte siyasi içerik önerileri göstermemeye başlayacak. Ancak bu durum ayarlardan değiştirilebilecek ve takip ettiğiniz hesaplar siyasi paylaşımda bulunuyorsa bunları görmeye devam edeceksiniz.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Meta, geçmişte Cambridge Analytica gibi tüm dünyada ses getiren bir skandala karışmış olsa da dahi özellikle Instagram'ı apolitik bir platform olarak korumaya önem veriyor. Ancak seçimler, savaşlar ve patlak veren sosyal hareketler, ister istemez Facebook ve Instagram'ın da siyaset-politika konuşulan yerlere dönüşmesine neden oluyor.

Instagram'ın patronu Adam Mosseri, yapmış olduğu açıklama ile Meta'nın, en azından apolitik kalmak isteyenler kullanıcılar için algoritmasını düzenleyeceğini paylaştı. Mosseri'ye göre artık Instagram ve kardeş uygulaması Threads, kullanıcıların yeni içerikler keşfettikleri Keşfet sekmesi ya da Reels gibi alanlarda siyasi içerikler önermeyecek.

Sosyal konular hakkındaki paylaşımlar da "siyasi" kabul edilecek

Öncelikle; bu değişiklikliğin Instagram ve Threads'i siyasi içeriklerden tamamen arındırmayacağını belirtelim. Eğer siyasi paylaşımlar yapay hesapları takip ediyorsanız, bu hesapların gönderilerini görmeye devam edeceksiniz. Ayrıca siyasi içerik önerileri görmeye devam etmek isteyenler, Ayarlar menüsünden ilgili seçeneği aktif ederek siyasi içerik önerileri alabilecekler.

Peki Instagram'a göre "siyasi içerik" ne demek? Mosseri ağırlıklı olarak hükümet, seçimler, yasalar ve sosyal konuların siyasi içerik olarak ele alınacağını söylese de "siyasi içerik" ifadesinin karmaşık ve dinamik bir karşılığı olduğunu bildiklerini bu nedenle kullanıcı geri bildirimleriyle bu tanımı güncelleyeceklerini söylüyor. Söz konusu değişiklikler, birkaç hafta içinde yürürlüğe konacak.

Meta, insanların sosyal konuları tartışmasını engellemek mi istiyor?

Söz konusu güncelleme, Meta'nın kullanıcıların sosyal konuları tartışmasını engelleme yöntemi olarak yorumlandı. Eğer öyleyse bu çaba, Instagram'ın "Dünyayı toz pembe gösterme" politikasıyla uyuşuyor diyebiliriz. Ancak dünyadaki hemen hemen tüm sorunların tartışıldığı X'e rakip olmak isteyen Threads'in siyasi içeriklerden arındırılmaya çalışılması biraz ironik görünüyor.