Facebook çatısı altında bulunan sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların canlı yayınlarda bağış toplamasına olanak sağlayan yeni özelliğini yayınladı. Bu özellikle birlikte toplanan bağışların tümü, doğrudan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlanacak.

Koronavirüs salgını boyunca insanların iletişimde kalması için sosyal medya platformlarının üzerine büyük bir iş düşüyor. Bu kapsamda sektörün birçok dev ismi, platformlarına yeni özellikler ekleyerek süreci kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu şirketlerden biri olan Instagram da salgının getirdiği ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak için canlı yayınlarda bağış toplamaya izin verecek bir özelliği kullanıma sundu.

Geçtiğimiz ay platformda canlı yayın özelliğini kullanan kişilerin oranının %70 arttığını açıklayan şirket, görünüşe göre bu artışı oldukça akıllıca bir şekilde değerlendiriyor. Bu noktada şirket, kullanıcıların açtıkları canlı yayınlar aracılığıyla toplanan bağışların tümünün doğrudan kâr amacı gütmeyen yardım kuruluşlarına gideceğini de belirtiyor.

Ne kadar bağış toplandığını anlık olarak görmek mümkün:

Kullanıcıların, canlı yayında bağış toplama aracı oluşturmak için ilk olarak Ana Sayfa'nın sol üst köşesinde yer alan kamera ikonuna dokunması ve açılan sayfadan Canlı Yayın'ı seçmesi gerekiyor. Sayfada önce bağış toplama aracı, ardından da destelenmek istenen yardım kuruluşu seçilerek canlı yayına başlanabiliyor.

Yayın sahiplerinin ayrıca başlatılan bağış kampanyasını kaç kişinin desteklediğini ve toplanan para miktarını da 'Görüntüle' seçeneğine dokunarak gerçek zamanlı olarak takip edebilmesi mümkün. Bununla birlikte bağış yapan kişilere teşekkür etmek isterseniz de 'El Salla' ikonuna dokunabilirsiniz.

Instagram’ın yeni özelliğinde bağış toplamanın tek yolu canlı yayınlar değil. Bu noktada şirket, canlı yayınlara ek olarak kullanıcıların Hikayeler aracılığıyla bağış toplamasına da izin veriyor. Böylece canlı yayınlara katılamayan kişilerin de Hikayeler sayesinde bağış yapabilmesi mümkün hâle geliyor.

Toplanan tüm bağışların doğrudan kâr amacı gütmeyen kurumlara gittiği bu özellik, şimdilik yalnızca belli bölgelerde kullanıma sunuldu. Bu aşamada özelliğin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağıysa henüz bilinmiyor.