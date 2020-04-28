Alibaba'nın platformları olan Tmall ve Taobao'nun önemli ismi Jiang Fan'nın eşini sosyal medya fenomeni Zhang Dayi ile aldattığı iddia edildi. Alibaba, yaptığı inceleme sonrası Jiang Fan'ın şirket itibarına zarar verdiği gerekçesiyle kıdemini düşürdü ve ikramiyelerini iptal etti. Geleceğin CEO'su olarak gösterilen yazılımcı Jiang Fan, 2013 yılında Google'dan Alibaba'ya geçmişti.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın önemli platformları olan Tmall ve Taobao'nun başında bulunan 34 yaşındaki Jiang Fan'in eşini sosyal medya fenomeni ve influencerı Zhang Dayi ile aldatması, şu sıralar ülke gündeminin ilk konusu durumunda.

Jiang Fan'in eşi, Çin'in Twitter'ı Weibo üzerinden ay başında yayımladığı mesaj ile Zhang Dayi'ya kocasının peşini bırakmasını söyledi. Jiang Fan daha çok iş hayatıyla bilinen biri olduğu için eşinin de sosyal medyada çok fazla takipçisi bulunmuyor. Ancak söz konusu mesajın ardından Zhang Dayi'nin takipçileri yaptıkları araştırma sonucu mesajı paylaşan kullanıcının Alibaba'nın üst düzey yöneticisi Jiang Fan'in eşi olduğunu ortaya koydu. Böylece Çin sosyal medyasında en çok konuşulan konular arasında bu 'yasak aşk' oldu.

Alibaba yaşanan bu olaylardan sonra yaptığı inceleme sonucu Jiang Fan'in 'kıdemini düşürme' ve ikramiyelerini iptal etme kararını verdi. Financial Times, Jiang Fan'in şirket yönetimi ve çalışma arkadaşlarından özür dilediğini belirtti.

'Beyin Takımından' Çıkarıldı

Jiang Fan alınan yeni kararlar doğrultusunda 'Alibaba Kıdemli Başkan Yardımcısı' yerine sadece 'Başkan Yardımcısı' olacak, Tmall ve Taobao'yu yönetmeye devam edecek. Fan, firmanın önemli kararlarını alan ve vizyonunu belirleyen 38 kişilik yönetici kadrosundan da çıkarıldı.

2013'te Google'dan ayrılarak Alibaba'ya katılan Jiang Fan, yaşanan olaylardan dolayı firmanın 'beyin takımından' çıkarılmış oldu. Son zamanlarda yıldızı parlayan bir yazılımcı olan Jiang Fan Çin medyası tarafından geleceğin Alibaba CEO'su olarak gösteriliyordu. Fan, yaşanan son gelişmeler yüzünden şirket içeriisnde yükselme şansını kaybetmiş görünüyor.