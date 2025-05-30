Instagram patronu Adam Mosseri, platforma eklenen yeni özelliği duyurdu. Bu yeni özellik, kullanıcıların 3:4 en boy oranına sahip fotoğraflar paylaşmalarını sağlayacak. Böylelikle fotoğraflarınızı kırpmadan orijinal boyutunda paylaşabileceksiniz.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir işe imza attı. Instagram patronu Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcılar, artık Instagram'da 3:4 en boy oranına sahip fotoğrafları kırpmadan paylaşabilecekler. Böylelikle kullanıcılar, Instagram'a atacakları fotoğraflar için perspektiften ödün vermek zorunda kalmayacaklar.

Instagram, çok uzun zamandır 4:5 en boy oranına sahip olan dikdörtgen fotoğraflar paylaşılmasına izin veriyor. Ancak günümüzdeki akıllı telefonların neredeyse hepsi, varsayılan olarak 3:4 en boy oranına sahip fotoğraflar çekiyorlar. İşte bu da Instagram'a yüklenecek fotoğrafların kırpılmasına neden oluyordu. Getirilen yeni özellikle bu durum ortadan kalkmış olacak.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Instagram'ıa 4:5 veya 3:4 oranında fotoğraf yüklediğiniz zaman artık herhangi bir kırpma işlemine maruz kalmayacaksınız. 3:4 fotoğraflar artık profilinizde tam hâliyle paylaşılacak. Tabii bunun doğal bir sonucu olarak görüntünün boyutunda ve ekrandaki yerleşimde değişiklik olacak.

Instagram'ın yeni özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Deneyimi iyileştirecek bu özellik, kullanıcıyı memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.