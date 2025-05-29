Instagram, Android telefonların bataryasını daha fazla tüketmeye ve cihazların şarjını hızlıca bitirmeye başlamıştı. Google ve Instagram, bu sorunu çözen bir güncelleme yayımladıklarını açıkladı.

Son günlerde Android kullanıcıları popüler sosyal medya platformu Instagram ile ilgili ilginç bir sorun hakkında şikâyetlerde bulunuyordu. Öyle ki Reddit gibi platformlar başta olmak üzere birçok kullanıcı, Instagram’ın telefonlarının bataryalarını normalden çok daha fazla tüketmeye başladığını ifade etmişti.

Örneğin Samsung Galaxy A53 modeline sahip bir kullanıcı, Instagram’ın 54 dakikalık kullanımda bataryanın %12,4’ünü tükettiğini paylaştı. Karşılaştırma yapmak için ise WhatsApp’ın 49 dakikada yalnızca %2,4, Facebook'un ise 52 dakikada %5,3 şarj yediği gösterildi. Yani durum bayağı ciddiydi ve platform, kullanıcıların şarjlarını hızlıca bitiriyordu. Neyse ki sorun kısa sürede çözüldü.

Instagram’a gelen güncellemeyle sorun çözüldü

Kullanıcılar, bu sorunu çözmek için farklı farklı yöntemlere başvurdu. Bazıları Instagram’ın eski versiyonlarına geçti ancak bu işe yaramadı hatta telefonların daha da ısınmaya başladığını gördüler. Bazıları ise Instagram Lite’a geçti. Lite’a geçenler, gerçekten de batarya ömürlerinde iyileşme olduğunu gördü. Bu da sorunun ana uygulamada olduğunu gösterdi. Lite soruna yardımcı olsa da herkesin gözü gelecek resmî çözümdeydi.

Google ve Instagram, kısa sürede kullanıcıların şikâyetine kulak vererek sorun için çözüm yayımladı. Google, “Android cihazlarda pil tüketimi” başlıklı bir uyarıyla kullanıcıları bilgilendirdi ve güncellemeye çağırdı. Instagram da bu sorunu çözen güncellemeyi kullanıcıları ile buluşturdu.

Eğer siz de Instagram’ı kullanırken şarjınızın daha hızlı bitmesi gibi bir sorunla karşılaşıyorsanız hemen güncelleme yapmalısınız. Sürümün 382.0.0.49.84 kodlu sürüm olması gerekiyor.