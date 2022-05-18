Instagram'ın hikayeler için üzerinde çalıştığı yeni özellik ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre kullanıcılar, artık herhangi hikayeyi açtıklarında aynı kullanıcının yalnızca 3 hikayesini görüntüleyebilecekler. Aynı hesabın daha fazla hikayesini görebilmek için ise 'tümünü gör' benzeri bir butona dokunmak gerekecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve kısa video paylaşım platformu Instagram'a dikkat çekecek bir yenilik geliyor. Bir Instagram kullanıcısı tarafından keşfedilen bu yenilik, özellikle de içerik üretici hesaplar için can sıkıcı olma potansiyeline sahip. Çünkü özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar, herhangi bir hesaptan yapılan hikaye paylaşımlarının tümünü aynı anda göremeyecekler...

Instagram kullanıcıları bilir; şu anki sistemde bir hesaptan 50 hikaye paylaşılmış bile olsa bu hikayeler aynı anda sırayla görüntülenir. Henüz test aşamasında olduğu düşünülen yeni özellik ise bu durumu ortadan kaldırıyor. Yeni özellik ile kullanıcılar, farklı hesaplardan yapılan hikaye paylaşımlarının yalnızca 3 tanesini her zaman görecekler. Diğer hikayelerin görüntülenebilmesi içinse oluşturulan 'tümünü gör' butonuna dokunulması gerekecek.

Instagram'ın yeni hikaye düzeni işte böyle görünüyor

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz üzere; üzerinde çalışılan yeni özellik kullanıma sunulursa, hikayelerin izlendiği sayfada yeni bir bölüm olacak. Bu bölümde o hesabın kaç hikaye paylaştığı gösterilecek. Sayfaya eklenecek bir butona (Mostrar tudo - Tümünü gör) tıklayan kullanıcı, o hesabın paylaştığı tüm hikayelere ulaşacak. Bu arada, gösterilecek 3 hikayenin hangi koşullara göre belirleneceği de henüz net değil.

Instagram, henüz kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunulmuş olan yeni özelliği ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Üstelik bu özelliğin test aşamasında olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özellik, yakın bir gelecekte tüm kullanıcılara sunulabilir. Ancak olumsuz geri bildirimler ya da teknik problemlerle karşılaşılırsa, Instagram'ın yeni hikaye düzeniyle hiçbir zaman tanışamayabiliriz.