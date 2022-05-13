Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, 'ücretli abonelik' özelliğini ülkemize sundu. Popüler platform Evrim Ağacı'nın resmi hesabında karşılaşılan bu özellikle kullanıcıların belli bir ücret karşılığında içerik üreticilerine abone olabileceği görüldü.

Fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram, dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcısıyla en popüler sosyal medya mecraları arasında bulunuyor. Çatı şirketi Meta altında faaliyet gösteren dev platform, bu kadar fazla kullanıcıya sahip olması nedeniyle hız kesmeden yeni özelliklerini kullanıma sunmaya devam ediyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde NFT özelliğinin platforma ekleneceğini sizlerle paylaşmıştık.

Bundan birkaç ay önce ise Instagram’ın içerik üreticilerinin gelir elde etmesini sağlayacak olan bir ‘ücretli abonelik’ sistemini platformuna getireceğini duyurulmuştu. Bunun ardından ise platformda büyük değişikliklere yol açabileceği düşünülen bu özelliğin ABD’de testlerine başladığı aktarılmıştı. Şimdi ise konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

Ücretli abonelik özelliği ülkemizde kullanılmaya başladı

ABD merkezli dev platform, ücretli abonelik sistemini ülkemizde kullanıma sunmaya başladı. Uygulama üzerinden bazı hesaplarda ‘abone ol’ seçeneğinin görülmesi de bu durumu doğruladı. Popüler bilim ve eğitim oluşumu Evrim Ağacı’nın Instagram hesabı incelendiğinde ücretli abonelik sisteminin kullanılabildiği görüldü.





Ekran görüntüleri incelendiğinde kullanıcıların içerik üreticilerine belli bir ücret karşılığında abone olabildiği gözlemlendi. Evrim Ağacı’nın hesabına bakıldığında fiyat farklılıklarının mevcut olduğu göze çarpıyor. Bu ücret bazı kullanıcılarda aylık 60,99 TL iken, bazılarında ise 66,99 TL olarak çıkıyor. Son olarak platform, abone olma sayfasında bu ücrete nelerin dahil olduğunu da kullanıcılara gösteriyor;