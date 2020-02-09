Instagram Hikayeler’e ‘Video Kırpma’ Özelliği Geliyor

Facebook'un satın aldığı Instagram, Hikayeler özelliğine kullanıcıların uzun zamandır istediği bir özellik olan video kırpmayı getiriyor. Şu anda test edilen özelliğin ne zaman uygulamaya ekleneceği henüz bilinmiyor.

Facebook çatısı altında bulunan Instagram, uygulama deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özellikler test ediyor. Şirketin şu anda test ettiği bilinen iki yeni kullanışlı özellik bulunuyor. Bu özellikler ise direkt mesajlar için tepkiler ve Hikayeler için video düzenleyici.

Bu noktada ilk özellik olan direkt mesajlara tepki verme sayesinde kullanıcılar, kendilerine gelen mesajlara uzun süre basılı tutarak emoji ile tepki verebilecekler. Öte yandan Hikayeler’e eklenecek olan video kırpma özelliği ise şirketin uygulamaya eklemeyi düşündüğü bir başka özellik. Özelliğin uzun zamandır bekleniyor olması da kullanıcıları sevindiren bir diğer nokta oldu.

Kullanıcılar, video kırpmak için herhangi bir video düzenleme uygulamasına ihtiyaç duymayacak:

Günlük hayatta çok kullanılmayacak olsa da Instagram’a eklenecek bir video kırpma aracı, süre bazında uzun olan videolar için üçüncü bir uygulamaya ihtiyaç duymadan doğrudan uygulama içinden videonun kırpılmasına ve Hikaye olarak eklenebilmesine izin verecek. Böylece kullanıcılar, uygulamalar arasında geçiş yapmaya ihtiyaç duymadan tüm işlemleri Instagram üzerinden halledebilecekler.

Yeni özelliğin şu anda geliştirilme aşamasında olduğu ve test edildiği söyleniyor. Bu yüzden de şu anda yeni özelliğe erişmenin herhangi bir yolu bulunmuyor. Daha da kötüsü, bu iki özelliğin ne zaman herkes için kullanılabilir bir şekilde uygulamaya ekleneceği bilinmiyor ancak Instagram’ın yeni özellikleri uygulamaya ekleme konusundaki hızı düşünüldüğünde çok da uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz.

Instagram, çatısı altında bulunduğu Facebook’un aksine getirdiği yeni özelliklerle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarıyor. Geçmişte eklenen pek çok yeniliği de buna örnek olarak gösterebiliriz. Peki, siz Instagram’a eklenecek video düzenleyicisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.