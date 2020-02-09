Facebook'un Masaüstü Uygulaması Bu Ay Sonunda Kapatılıyor

Uzun bir süredir Windows 10 kullanıcılarına hizmet veren Facebook masaüstü uygulaması, nedeni bilinmeyen bir kararla birlikte kapatılıyor. Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, bu ay sonunda kullanıcılarına veda ediyor.

Yeni bir haber, sosyal paylaşım devi Facebook’un Windows 10’daki uygulamasının sonunun geldiğini duyurdu. MSPU tarafından verilen bilgilere göre Facebook’un resmi Windows 10 uygulaması, bu ay sonunda erişime kapatılacak.

Habere göre Facebook, bir süredir platforma Windows 10 uygulamasından giriş yapan kullanıcılara uygulamaya yönelik planlar hakkında bilgi veriyor; onları Facebook’a tarayıcılardan girmeye teşvik ediyordu. Kullanıcılara e-posta yoluyla bu uyarılarda bulunan şirketin ifadelerinde Facebook Messenger Windows 10 uygulamasının kapatılacağı yer almıyordu.

İşte kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postalarında yazanlar:

“Facebook’a bilgisayar uygulaması yoluyla erişiyor olduğunuzdan dolayı sizi uygulamanın 28 Şubat, cuma gününde kapatılacağı bilgisini vermek isteriz. Tarayıcı yoluyla www.facebook.com adresine giderek arkadaşlarınıza ve en sevdiğiniz Facebook özelliklerine hala ulaşabilirsiniz.

En iyi Facebook tecrübesine ulaşmak için Microsoft Edge gibi desteklediğimiz tarayıcıları en güncel halleriyle kullandığınızdan emin olun.

Messenger’a hala Facebook üzerinden ya da tarayıcı yoluyla www.messenger.com adresine giderek ulaşabilirsiniz. Eğer Messenger’ı masaüstünüzde kullanmak isterseniz Windows için yeni Messenger uygulamasını Microsoft Store üzerinden indirebilirsiniz.

Facebook masaüstü uygulamasını kullandığınız için teşekkür ederiz,

Facebook ekibi”

Neden kaldırılacağı bilinmiyor

Facebook’un neden böyle bir girişimde bulunduğunu henüz bilmiyoruz. Her satın aldığı markaya reklam hizmeti getirmeye çalışan şirket, yine reklamlardan daha fazla faydalanabilmek için uygulamayı kaldırmaya karar vermiş olabilir. Ya da basitçe asıl Facebook tecrübesini uygulamanın karşılamadığını düşünmüş olabilir. Ancak sadece gönderilere bakıp çıkmak isteyen biri için bu uygulama oldukça basit ve yeterliydi.

Nedeni her ne olursa olsun bu karar, uygulamayı kullanmayı seven ve daha sade bulan herkesin canını eminiz ki sıkmıştır. Siz de Facebook’un Windows 10 uygulamasını kullanıyorsanız uygulamaya ay sonundan önce veda etmenizi tavsiye ederiz.