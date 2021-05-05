Instagram, hikayeleri sesli izlemeyi sevmeyenler ve işitme sorunu olanlar için hikayeler ve Reels'te altyazı çıkartmaları test ediyor. Söz konusu özellik ile birlikte hikaye ve Reels videolarındaki tüm sesler altyazı olarak eklenebilecek.

Dünyanın en popüler görsel içerik tabanlı sosyal medya platformu Instagram, yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Instagram tarafından test edilmeye başlanan yeni özellik; Hikayeler ve Reels için altyazı etiketleri oldu.

Instagram'ın yeni altyazı özelliğinin temelinde işitme zorluğu çeken ya da direkt olarak işitme engeli bulunan kişilerin Hikayeler ya da Reels videosundaki seslerin ne olduğunu duymadan da anlayabilmesi bulunuyor. Ayrıca videoları sesli izlemek istemeyen herhangi bir kişi de altyazı özelliğinden faydalanabilecek.

Hikayeler ve Reels için altyazı özelliği, videoya içerik üreticinin istediği takdirde ekleyebileceği bir etiket olacak. Yani söz konusu özellik yayınlandığında kullanıcılar, Hikaye ya da Reels olarak paylaşmak üzere bir video çektiğinde ya da galeriden seçtiğinde ekranı yukarı kaydırarak etiketler menüsünü açacak ve buradan altyazı etiketini seçerek videonun üzerine ekleyecek. İzleyen kişilerin altyazılar üzerinde bir kontrolü bulunmayacak.

Altyazı çıkartmasını videoya eklediğinizde Instagram, bir süre videoyu analiz ettikten sonra videodaki sesleri altyazı olarak ekrana getiriyor. Kullanıcılar, videoyu paylaşmadan önce tıpkı standart bir metin gibi altyazının stilini, konumunu ya da rengini düzenleyebilecekler. Gönderiyi yayınladığınızda izleyen herkes, zorunlu olarak altyazıları da görüntülemiş olacak.

Instagram'ın yeni özelliği ilk etapta yalnızca İngilizce konuşulan bölgelerde ve Hikayeler özelliğinde kullanıma sunulacak. İlerleyen dönemde ise hem özelliğe daha fazla dil seçeneği eklenecek hem de altyazı çıkartmaları Reels videolarında da kullanılabilecek.

Instagram altyazı çıkartmasının nasıl kullanıldığını gösteren video