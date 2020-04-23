Instagram'ın İlk 13 Çalışanı Şimdi Ne İş Yapıyor?

Instagram, Facebook tarafından 1 milyar dolar karşılığından satın alınmadan önce yalnızca 13 çalışana sahipti. Zaman içinde bu çalışanların bazıları şirketten ayrıldı, bazıları ise yoluna Instagram çatısı altında devam etti. Gelin bu 13 çalışanın şimdilerde neler yaptıklarına hep birlikte bakalım.

Instagram 2012 yılında Facebook tarafından satın alınmadan önce 13 kişiden oluşan, çekirdek aile benzeri bir ekibe sahipti. Bu 13 kişi arasında kurucu isimler Kevin Systrom ve Mike Krieger de bulunuyordu. Çalışan kişi sayısının bu kadar az olması ise Systrom ve Krieger’in işe alım sırasında gerçekten tutkulu insanları seçmesiydi.

Bahsettiğimiz 13 kişilik ekipte yer alan isimlerin bir kısmı Instagram’da çalışmaya devam ederken, bazı isimler ise kendi girişimlerini başlatmaya karar verdi. Instagram’ın geçmişine doğru derinlemesine bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte Instagram’ın ilk 13 çalışanı ve onların âkıbeti:

Instagram’ın ilk çalışanları:

Maykel Loomans

Dan Toffey

Ryan Gomba

Bailey Richardson

Philip McAllister

Tim Van Damme

Gregor Hochmuth

Amy Cole

Jessica Zollman

Shayne Sweeney

Joshua Riedel

Mike Krieger (Kurucu)

Kevin Systrom (Kurucu)

İlk 3 çalışandan biri olan Maykel Loomans:

Maykel Loomans, Facebook Instagram’ı satın almadan hemen önce işe başlayan biri. Mart 2012’de girdiği Instagram’dan iki sene sonra Eylül 2014’te ayrıldığında ise Facebook’ta ürün tasarımcısı pozisyonuna geçti. Aslında Instagram’dan ayrılmadan önce yaptığı iş de ürün tasarımcılığıydı. Son olarak da Eylül 2018’de Facebook’tan ayrılıp güzellik girişimi olan Glossier’de ürün sorumlusu ve ürün tasarımcısı oldu.

Instagram’ın 10. çalışanı Dan Toffey:

Mart 2012’de Instagram’a katılan Dan Toffey, günümüzde de hâlâ Instagram’da çalışıyor. Şirkete ilk girdiği zaman topluluk yaratma görevini üstlenen Toffey, şimdilerde ise topluluk departmanının lideri. İş tanımı ise Instagram’ın kültürle etkileşimini incelemek, hem Instagram’ın hem de kültürün birbirlerine olan etkilerine ışık tutmak.

Fotoğrafçılık aşkından Instagram’a katılan Ryan Gomba:

Ryan Gomba, 10. çalışan olma özelliğini bir sırayla kaybederek Instagram’ın 9. çalışanı oldu. Mart 2012 ve Haziran 2014 tarihleri arasında görev aldığı Instagram’da pozisyonu ürün mühendisliğiydi. Gomba şimdilerde ise bir finansal yazılım girişimi olan Even’ın kurucu ortaklarından biri.

Yeni kullanıcılara Instagram’ı sevdirmekle görevli Bailey Richardson:

Bailey Richardson, Şubat 2012 ve Haziran 2014 tarihleri arasında Instagram’da görev aldı. Yaptığı iş, Instagram’a ait sanatçı şefler için öneri listeleri oluşturmaktı. Böylece yeni kullanıcıların Instagram’ın yalnızca ünlülere hitap eden bir uygulama olduğunu düşünmelerine engel olacaktı. Richardson günümüzde People & Company isimli topluluk yaratma üzerine kurulu bir şirketin ortağı.

Instagram’ın Android sürümünü geliştiren Philip McAllister:

Ocak 2012’de Instagram’a katılan Phillip McAllister günümüzde de hâlâ şirkette devam ediyor. Şu anki rolü üse mühendis ekibinin müdürlüğü. McAllister’la ilgili komik bir ayrıntı var. 2011 yılında çalıştığı Gowalla Facebook tarafından satın alınınca işten çıkarılıyor. Sonra 2012’de işe girdiği Instagram da Facebook tarafından satın alınıyor. Ancak bu sefer işinde çalışmaya devam edebiliyor.

Instagram’ın baş tasarımcısı Tim Van Damme:

Ocak 2012 ve Temmuz 2013 tarihleri arasında Instagram’da görev alan Van Damme, Instagram’dan ayrıldıktan sonra Dropbox’ta ürün tasarımcılığına başladı. Bugünlerde ise San Francisco menşeili bir tasarım şirketi olan Abstract’ta baş tasarımcı olarak iş hayatını sürdürüyor.

Az kalsın kurucu ortak olan Gregor Hochmuth:

Gregor Hochmut, aslında Kevin Systrom’un kurucu ortak olma teklifini götürdüğü ilk kişi. Ancak şirketteki pozisyonu bu olmuyor. Instagram kurulduktan sonra daha fazla filtre geliştirmek için işe başlıyor. Aralık 2011’de girip, mühendislik ve ürün yöneticiliği yaptığı Instagram’dan Şubat 2014’te ayrılan Hochmut, şimdilerde telefonlar için bir televizyon uygulaması olan Dreams’in kurucu ortaklarından.

Instagram’ın ilk iş geliştirme müdürü Amy Cole:

Ekim 2011 ve Haziran 2017 tarih aralığında Instagram’da çalışan Amy Cole, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde marka gelişiminden sorumluydu. Günümüzde ise Instagram’ın sahibi Facebook’un bir diğer alt şirketi olan Whatsapp’ta ürün pazarlama müdürü olarak çalışıyor.

Instagram’ın 5. çalışanı Jessica Zollman:

Instagram’a gelmeden önce 2013 yılında kapanan Formspring’te topluluğu büyütmekten sorumlu olan Jessica Zollman, Ağustos 2011’de göreve başladığı Instagram’dan Haziran 2013’te ayrıldı. Zollman bugünlerde Los Angeles’ta tam zamanlı fotoğrafçı olarak çalışıyor. Eski bir Instagram çalışanı olarak şaşırtmayan bir iş seçimi yaptığını söyleyebiliriz.

Instagram’ın ilk mühendisi olan Shayne Sweeney:

Shayne Sweeney, Instagram uygulamasına kamerayı dahil ederek insanların uygulama içinden de fotoğraflar çekebilmesini sağlayan mühendis. Kasım 2010’da bu amaçla işe başladığı Instagram’da günümüzde de işine devam ediyor. Hatta kendisi Instagram bünyesinde en uzun süre çalışan kişi olma özelliğini taşıyor.

Instagram’ın ilk çalışanı Joshua Riedel:

Ekim 2010’da işe başlayıp Haziran 2014’te Instagram'dan ayrılan Joshua Riedel, topluluk yöneticisi olarak çalışıyordu. Kendisi Instagram’dan ayrıldıktan sonra teknoloji dünyasından tamamen çekilerek Arizona Üniversitesi’nde güzel sanatlar ve yaratıcı yazarlık konularında uzmanlaşmaya başladı.

Instagram’ın kurucu ortağı Mike Krieger:

Mike Krieger 2010 yılının Haziran ayında Kevin Systrom ile ortaklık yaparak o zamanlar ismi Burbn olan projenin Instagram’a dönüşme aşamalarında önemli bir rol oynadı. Eylül 2018’de Instagram’dan ayrılan Krieger, Nisan 2020 tarihine kadar pek ortalarda gözükmedi. Sonrasında koronavirüs salgınının yayılmasını takip eden Rt.live sitesini kurdu.

Instagram’ın fikir babası Kevin Systrom:

2010 yılının bahar aylarında aklına konum ve fotoğraf odaklı bir uygulama fikri gelen Kevin Systrom, bu fikre ilk olarak Burbn ismini verdi. Daha sontra da bu uygulamanın adı Instagram oldu ve kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Kevin Systrom ve Mike Krieger, iki iyi arkadaş ve ortak olarak Instagram'ı geliştirip çekirdek bir kadro kurdular. Uygulamayı Facebook'a sattıktan sonra bir süre görevlerine devam ettiler. Ancak 2018'de ortaya çıkan veri skandalları, Facebook'un reklamcılık uğruna Instagram'ın bütün yapısını değiştirmesi nedeniyle şirketten ayrıldılar.

Webrazzi’den Tuğçe İçözü, Businessinsider’ın makalesini Türkçe’ye kazandırdı. Biz de bu 13 çalışanın hikayesini sizlere aktarmak istedik. Instagram’ın bugünlere gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğine de tanık olduk.